Ajax masuk dalam perburuan Ilyas Houira, demikian dilaporkan media Denmark Tipsbladet pada Selasa. Namun, gelandang berbakat itu juga masuk daftar incaran sejumlah klub top Eropa, sehingga belum pasti apakah ia akan bermain di Amsterdam.

Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan FC Barcelona juga memantau gelandang FC Copenhagen yang baru berusia 15 tahun itu dengan minat besar. Houira direkrut dari AGF pada awal tahun ini dan meneken kontrak hingga pertengahan 2029.

Pemandu bakat dari klub-klub tersebut sudah datang ke Denmark untuk melihat langsung Houira yang menjadi buruan banyak pihak. Menurut surat kabar Denmark itu, ada juga minat dari klub-klub Spanyol dan Prancis.

Ajax, Manchester City, Borussia Dortmund, dan Barcelona sudah mengikuti perkembangan sang gelandang bahkan sebelum ia meneken kontrak dengan FC Copenhagen. Masih harus ditunggu apakah talenta top ini sudah akan memilih langkah menuju level tertinggi.

Houira memiliki paspor Denmark dan Maroko, serta baru-baru ini dipanggil ke tim Maroko U-17. Playmaker itu pada musim panas lalu untuk pertama kalinya tampil membela Maroko U-16.

Gelandang yang dikaitkan dengan Ajax itu masih menunggu debutnya di tim utama FC Copenhagen. Namun, di klub top Denmark tersebut ia sudah bermain dan berlatih bersama talenta-talenta yang lebih tua darinya.

Federasi Denmark dikabarkan kecewa dengan fakta bahwa Houira menjalani laga internasional level junior untuk Maroko. Namun, selama ia belum memiliki paspor Denmark, federasi sepak bola di Denmark tidak bisa berbuat banyak.