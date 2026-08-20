Ajax melepas bek yang direkrut dengan nilai lebih dari 10 juta euro

Ko Itakura resmi meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, demikian diumumkan klub Amsterdam itu pada Kamis. Kedua klub telah mencapai kesepakatan mengenai transfer bek yang masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029.

"Ajax berterima kasih kepada Itakura atas kontribusinya di Amsterdam dan mendoakannya meraih sukses di Jerman", demikian bunyi siaran pers tentang pemain Jepang tersebut, yang sebelumnya membela Gladbach selama tiga musim.

Itakura direkrut pada 2025 dengan nilai lebih dari sepuluh juta euro dari Gladbach dan mencatatkan 26 penampilan bersama tim utama di Amsterdam. Sudah cukup lama diketahui bahwa sang bek tidak lagi dibutuhkan di Ajax dan diizinkan pergi.

Florian Plettenberg dari Sky Deutschland melaporkan pekan ini bahwa Ajax menyisakan 3,5 juta euro dari penjualan Itakura. De Telegraaf kemudian memastikan bahwa jumlahnya mencapai lima juta euro.

Itakura menjalani tes medis di Jerman tanpa kendala. Pemain yang didatangkan dari Ajax itu telah menandatangani kontrak dengan Gladbach hingga pertengahan 2030.

"Saya sangat senang bisa kembali ke Borussia. Saya sangat merindukan klub ini dan ketika tawaran itu datang, saya memutuskan untuk kembali. Rasanya seperti pulang ke rumah. Saya menantikan untuk kembali bermain bagi Borussia dan tampil di kandang sendiri di depan para penggemar kami," kata Itakura dengan antusias di situs resmi Gladbach.