Ajax Legends Takluk Dari FC Barcelona Legends Dalam Duel Sengit dengan 11 Gol

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ajax Legends kalah 4-7 dari FC Barcelona Legends di Johan Cruijff ArenA pada Minggu. Laga persahabatan ini digelar untuk mengenang warisan Johan Cruyff, yang memiliki sejarah panjang sebagai pemain dan pelatih di kedua klub.

Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar, Jari Litmanen, dan Patrick Kluivert termasuk di antara pemain yang tampil untuk Ajax. Di kubu Barcelona, Javier Saviola, Éric Abidal, Ruud Hesp, dan Ludovic Giuly turut bermain. Litmanen dan Kluivert juga sempat tampil untuk tim tamu.

Ajax segera unggul lewat Kluivert, yang mencetak gol dengan cungkilan apik setelah Ronald de Boer melakukan gerakan mengecoh yang cerdik. Tim asal Catalunya bangkit dan menyamakan kedudukan melalui Aleix Vidal.

Roger García, pemain terakhir yang pernah mengenakan nomor 14 di Ajax, kemudian membawa Barcelona unggul 1-2. Skor menjadi 1-3 lewat Saviola, yang memanfaatkan kesalahan Frank de Boer saat membangun serangan. Barcelona tampil dominan, dan Nolito mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-4 di ArenA.

Iklan Iklan

Babak pertama menjadi pesta gol. Huntelaar menyundul bola untuk mengubah skor menjadi 2-4, Nolito mencetak gol untuk menjadikannya 2-5, lalu Huntelaar menetapkan skor saat turun minum menjadi 3-5 setelah menerima umpan matang dari Van der Vaart.

Topik Terkait

Ajax mengawali babak kedua dengan kuat, tetapi Ryan Babel dan Derk Boerrigter gagal memanfaatkan peluang dari posisi menjanjikan. Gol yang mengubah skor menjadi 4-5 akhirnya lahir lewat Siem de Jong dalam situasi kemelut. Boerrigter berpeluang menyamakan kedudukan menjadi 5-5, tetapi tembakannya digagalkan kiper Barcelona Jesús Mariano Angoy.

Barcelona kembali menjauh dari Ajax menjelang akhir laga. Saviola mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-6, sementara Cristian Tello mencetak gol yang menjadikan skor 4-7. Sejumlah pergantian pemain masih dilakukan pada menit-menit akhir, tetapi skor tidak berubah. Peluit akhir berbunyi setelah pertandingan berlangsung 84 menit.

Iklan

Susunan pemain Ajax Legends (babak pertama): Van der Sar; Winter (Van Rhijn 23'), Vertonghen, F. De Boer (Tahamata 22'), Rob Witschge (Emanuelson 23'); Schöne, Sneijder (Dani 34'), Litmanen (Van der Vaart 34'); R. de Boer (Maduro 34'), Kluivert (Huntelaar 34'), Richard Witschge (Babel 23')

Susunan pemain Ajax Legends (babak kedua): Van der Sar; Van Rhijn, Maduro, Vertonghen, Emanuelson; Schöne (Enoh 50'), Dani (De Jong 47'), Van der Vaart; Tahamata (Boerrigter 47'), Huntelaar (Mido 47'), Babel

Iklan

Susunan pemain FC Barcelona Legends (babak pertama): Angoy; Vidal, Valiente, Abidal, Barjuán (Montoya 29'); Trashorras, García, Giuly; Saviola, Krkic, Nolito

Susunan pemain FC Barcelona Legends (babak kedua): Hesp (Angoy 49'); Vidal, F. De Boer, Abidal, Montoya; Trashorras, Witschge, R. de Boer; Tello, Kluivert, Nolito.