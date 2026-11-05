Ajax Hadapi Tim Bertabur Pemain Asing dengan Pelatih yang Sangat Fanatik di Liga Konferensi

Ajax melanjutkan fase liga Conference League pekan ini dengan menghadapi FC Midtylland asal Denmark pada pertandingan ketiga kompetisi antarklub Eropa kasta ketiga tersebut. Apa yang bisa diharapkan tim asal Amsterdam, yang mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan 2-0 atas Atalanta dan bersaing di papan atas Vriendenloterij Eredivisie, dari pemuncak klasemen Superligaen Denmark yang relatif kurang dikenal ini? Voetbalzone mengulas calon lawan yang akan menjamu tim asal Belanda itu pada Kamis.

Midtjylland mengawali kiprahnya di Eropa dengan hasil yang cukup mengecewakan. Mereka hanya meraih satu poin saat menghadapi Egnatia asal Albania (1-1), sementara Sint-Truiden asal Belgia belum lama ini pulang dari MCH Arena dengan kemenangan 2-1. Kemenangan pertama di Conference League pun masih dinanti. Namun, kiprah mereka di Superligaen berbeda. Tim asuhan Mike Tullberg memimpin klasemen liga Denmark dengan 31 poin dari dua belas pertandingan. Sejauh ini, mereka mencatat sembilan kemenangan di liga domestik. FC Kopenhagen, favorit kuat juara, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen.

Kehilangan banyak pemain berkualitas

Performa apik Midtjylland bisa dibilang sebuah keajaiban kecil. Pasalnya, musim panas lalu mereka melepas penyerang Franculino dan pemain sayap Aral Simsir, yang dijual ke Trabzonspor dengan nilai 35 juta euro. Dengan kepergian keduanya, klub papan atas Denmark itu kehilangan kontribusi lebih dari 30 gol dan sederet assist. Pemasukan klub bertambah lewat penjualan bek tengah Han-beom Lee ke Club Brugge (sembilan juta euro) dan gelandang yang kerap mencetak gol, Valdemar Byskov (enam juta euro), ke AZ. Selain itu, pemain sayap kanan Dario Osorio dipinjamkan ke Crystal Palace, yang memiliki opsi untuk memboyong pemain sayap asal Cile itu secara permanen ke Inggris tahun depan dengan harga 32 juta euro.

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Midtjylland pun terpaksa bergerak di bursa transfer untuk menutup kepergian sejumlah pemain kunci. Mantan bek Ajax Rasmus Kristensen didatangkan dari Eintracht Frankfurt seharga enam juta euro, sementara lebih dari tujuh juta euro disiapkan untuk merekrut penyerang sayap David Martínez, pemain timnas Venezuela yang terikat kontrak dengan Los Angeles FC. Gelandang Kjell Wätjen meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan pemuncak klasemen liga Denmark itu, sedangkan Nordin Bakker memutuskan hengkang dari sc Heerenveen dan memulai petualangan bersama Midtjylland. Lini serang diperkuat dengan kehadiran Friday Etim, yang kembali setelah menjalani periode sukses bersama Fredericia, serta Mileta Rajkovic yang dipinjam dari Legia Warsawa.

Pelatih penuh semangat

Performa apik Midtjylland sebagian berkat peran Tullberg yang ambisius. Pelatih asal Farum yang baru berusia 40 tahun itu menjalani karier bermain yang tidak terlalu menonjol, sebelum mengakhirinya pada 2011 bersama klub Jerman Rot-Weiss Oberhausen. Mantan penyerang itu segera beralih ke dunia kepelatihan dan bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2019. Ia melatih tim kedua dan tim U-19, bahkan sempat menjadi pelatih sementara tim utama di Bundesliga dan Liga Champions pada awal 2025. Pada akhir musim 2024/25, Tullberg kembali ke peran sebelumnya di BVB, sebelum beberapa bulan kemudian ditunjuk oleh manajemen Midtjylland.

Di bawah arahan Tullberg, Midtjylland bersaing memperebutkan gelar liga Denmark selama sebagian besar musim lalu. Namun, Aarhus GF keluar sebagai juara, meski tim asuhan pelatih muda itu berhasil merebut piala domestik. Pada final 14 Mei, mereka mengalahkan favorit FC Kopenhagen 1-0 berkat gol penentu kemenangan Han-beom Lee pada menit ke-82. Di Eropa, Midtjylland tampil mengesankan dengan finis ketiga pada fase liga Liga Europa. Langkah tim Denmark itu terhenti di babak 16 besar setelah Nottingham Forest terbukti lebih kuat dalam dua pertandingan. Meski demikian, kiprah mereka di Eropa dinilai memuaskan.

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Tullberg adalah pelatih penuh gairah dan bertekad kuat, yang antusiasmenya terkadang melewati batas. Pada musim 2025/26, ia menerima sembilan kartu kuning akibat perilakunya yang emosional di tepi lapangan. Sepanjang pertandingan, Tullberg terus memberikan instruksi dan menyemangati timnya. Ia ingin para pemain tampil agresif dan penuh energi serta menekan ke depan. Midtjylland, yang sangat berbahaya lewat serangan balik, harus selalu menguasai jalannya pertandingan dan langsung menekan lawan. Namun, pendekatan itu juga membawa risiko saat mereka kehilangan bola karena kerap muncul ruang di belakang lini pertahanan. Yang jelas, Tullberg menuntut dedikasi dan kerja keras penuh dari para pemainnya setiap hari.

Hubungan kedua klub

Midtjylland bukan nama besar di sepakbola Eropa. Meski begitu, klub yang berdiri pada 1999 itu berhasil merekrut Rafael van der Vaart pada 2016, ketika sang pemain berada di pengujung kariernya. Kendati sempat menjadi sorotan dan menimbulkan ekspektasi tinggi, petualangan itu tidak berakhir dengan kesuksesan besar. Pelatih saat itu, Jess Thorup, kerap mengeluhkan kondisi kebugaran pemain berpengalaman asal Belanda tersebut, yang hanya tampil dalam total 20 pertandingan. Pada musim keduanya, Van der Vaart jarang masuk skuad pertandingan. Ia menutup musim 2017/18 dengan hanya enam menit bermain, yang terbagi dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti. Midtjylland menjadi juara, tetapi gelandang itu menyaksikannya dari tribune.

Masa singkat Van der Vaart di MCH Arena bukan sepenuhnya kegagalan meski mengecewakan dari sisi olahraga. Hal itu ditegaskan direktur teknik Claus Steinlein saat berbicara kepada Ekstra Bladet. "Kami masih senang memilikinya. Pertama, karena alasan komersial. Penjualan jersey meningkat dan minat media juga bertambah. Selain itu, Van der Vaart adalah mentor sejati bagi para pemain muda kami. Mereka semua melihat bahwa ia membawa sesuatu yang istimewa sebagai pemain di lapangan," ujar pengurus klub Denmark itu pada Agustus 2017.

Ada pula hubungan lain antara Ajax dan Midtjylland. Viktor Fischer pernah menimba ilmu di akademi klub Denmark tersebut sebelum tim asal Amsterdam membawanya ke Belanda pada 2011. Kristensen, yang kini menjadi kapten Midtjylland, juga pernah meninggalkan klub itu untuk bergabung dengan Ajax. Namun, ia tidak berhasil menjadi pemain reguler, lalu memilih Red Bull Salzburg pada 2019. Meski demikian, Kristensen tidak pernah menyesali keputusannya bergabung dengan Ajax. "Saya memberikan segalanya untuk Ajax dan masih mengikuti klub itu. Keputusan pindah dari FC Midtjylland ke Ajax adalah keputusan terbaik dalam hidup saya," kata sang bek baru-baru ini kepada Ajax Life.

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Dalam beberapa pekan terakhir, Midtjylland menurunkan kiper asal Belanda. Pilihan utama Elías Ólafsson mengalami cedera dan Nordin Bakker memanfaatkan kesempatan yang datang. Mantan penjaga gawang Almere City FC dan sc Heerenveen itu kini telah tampil dalam delapan pertandingan, termasuk laga papan atas melawan FC Kopenhagen yang dimenangi 2-1. Bakker tampaknya akan menjadi starter saat Ajax bertandang pada Kamis. "Saya benar-benar menantikannya. Pekan lalu saya kembali ke Belanda, dan keluarga serta teman-teman saya hanya membicarakan pertandingan itu," kata pria asal Holland Utara tersebut kepada Bold pada awal Oktober.

Klub muda

Midtjylland tidak memiliki sejarah panjang. Calon lawan Ajax di Eropa itu lahir pada 1 Juli 1999 dari penggabungan Ikast FS dan Herning Fremad. Tujuan utama para pengurus klub yang ambisius itu adalah membangun kekuatan sepakbola di Jutlandia Tengah. Pada tahun-tahun awal, mereka memainkan laga kandang di Ikast sebelum pindah ke Herning pada 2004. Midtjylland dengan cepat menembus jajaran teratas di Denmark. Setelah beberapa kali menjadi runner-up Superligaen, mereka akhirnya meraih gelar juara pada 2015. Itu merupakan pencapaian besar bagi klub yang saat itu baru berusia enam belas tahun. Kini Midtjylland rutin tampil di kompetisi Eropa dan menjadi tujuan menarik bagi pemain dari luar Denmark. Skuad mereka saat ini antara lain berisi pemain asal Nigeria, Pantai Gading, Kolombia, Jerman, Belanda, Jepang, dan Inggris.

Pertemuan sebelumnya

Ajax baru akan menghadapi Midtjylland untuk ketiga kalinya pada Kamis. Dua pertemuan sebelumnya terjadi pada musim 2020/21. Pada 3 November 2020, Ajax pulang dari Denmark dengan kemenangan 2-1 berkat gol Antony pada menit pembuka dan Dusan Tadic. Beberapa pekan kemudian, Ajax menang dengan skor yang lebih meyakinkan, 3-1. Namun, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, dan David Neres baru mencetak gol pada babak kedua. Awer Mabil mencetak gol hiburan bagi tim tamu pada menit ke-80. Midtjylland mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Erik Sviatchenko menerima kartu merah pada masa tambahan waktu. Kamis menjadi kesempatan baru bagi tim Skandinavia itu untuk meraih kemenangan pertama atas Ajax dalam sejarah klub.

Prediksi susunan pemain FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.