Ajax Hadapi Tim Bertabur Pemain Asing dengan Pelatih Sangat Fanatik di Liga Konferensi

Ajax melanjutkan fase liga Conference League pekan ini dengan menghadapi FC Midtylland asal Denmark pada pertandingan ketiga kompetisi antarklub Eropa kasta ketiga tersebut. Apa yang bisa diharapkan klub asal Amsterdam itu, yang mendapat suntikan kepercayaan diri dari kemenangan 2-0 atas Atalanta dan bersaing di papan atas Vriendenloterij Eredivisie, saat menghadapi pemuncak klasemen Superligaen Denmark yang relatif kurang dikenal? Voetbalzone menyoroti tim yang akan menjamu wakil Belanda tersebut pada Kamis.

Midtjylland mengawali kiprahnya di Eropa dengan hasil yang cukup mengecewakan. Mereka hanya meraih satu poin saat menghadapi Egnatia asal Albania (1-1), sementara Sint-Truiden dari Belgia baru-baru ini meninggalkan MCH Arena dengan kemenangan 2-1. Artinya, kemenangan pertama mereka di Conference League masih dinantikan. Namun, Superligaen menyajikan cerita berbeda. Tim asuhan Mike Tullberg kokoh di puncak klasemen liga Denmark dengan 31 poin dari 12 pertandingan. Sejauh ini, mereka mencatat sembilan kemenangan di kompetisi domestik. FC Kopenhagen, yang sangat difavoritkan meraih gelar, tertinggal lima poin dari sang pemuncak klasemen.

Kehilangan banyak pemain berkualitas

Performa apik Midtjylland bisa dibilang sebuah keajaiban kecil. Pasalnya, musim panas lalu mereka berpisah dengan penyerang Franculino dan pemain sayap Aral Simsir, yang dijual ke Trabzonspor dengan nilai 35 juta euro. Dengan kepergian keduanya, klub papan atas Denmark itu kehilangan kontribusi lebih dari 30 gol dan sederet assist. Kas klub juga bertambah melalui penjualan bek tengah Han-beom Lee ke Club Brugge (sembilan juta euro) dan gelandang yang kerap mencetak gol, Valdemar Byskov (enam juta euro), ke AZ. Selain itu, pemain sayap kanan Dario Osorio dipinjamkan ke Crystal Palace, yang memiliki opsi untuk mendatangkan pemain sayap asal Cile itu secara permanen ke Inggris tahun depan seharga 32 juta euro.

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Midtjylland pun terpaksa bergerak di bursa transfer untuk menutupi kepergian sejumlah pemain penting. Dalam upaya itu, mantan bek Ajax Rasmus Kristensen didatangkan dari Eintracht Frankfurt seharga enam juta euro. Dana lebih dari tujuh juta euro disiapkan untuk mendatangkan penyerang sayap David Martínez, pemain tim nasional Venezuela yang terikat kontrak dengan Los Angeles FC. Gelandang Kjell Wätjen meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan pemuncak klasemen liga Denmark itu, sementara Nordin Bakker memutuskan berpisah dengan sc Heerenveen dan memulai petualangan bersama Midtjylland. Lini serang diperkuat Friday Etim, yang kembali setelah menjalani periode sukses bersama Fredericia, serta Mileta Rajkovic yang dipinjam dari Legia Warschau.

Pelatih penuh semangat

Performa apik Midtjylland sebagian tak lepas dari peran Tullberg yang ambisius. Pelatih asal Farum yang baru berusia 40 tahun itu menjalani karier bermain yang sederhana, yang berakhir pada 2011 bersama klub Jerman Rot-Weiss Oberhausen. Mantan penyerang itu segera terjun ke dunia kepelatihan dan bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2019. Ia melatih tim kedua dan tim U-19, bahkan sempat menjadi pelatih sementara tim utama di Bundesliga dan Liga Champions pada awal 2025. Pada akhir musim 2024/25, Tullberg kembali ke posisi sebelumnya di BVB, sebelum beberapa bulan kemudian ditunjuk oleh manajemen Midtjylland.

Di bawah arahan Tullberg, Midtjylland bersaing memperebutkan gelar liga Denmark sepanjang sebagian besar musim lalu. Namun, Aarhus GF keluar sebagai juara, meski piala domestik berhasil diraih tim asuhan pelatih muda tersebut. Pada final 14 Mei, mereka mengalahkan FC Kopenhagen yang diunggulkan dengan skor 1-0 berkat gol penentu Han-beom Lee pada menit ke-82. Di Eropa, Midtjylland tampil mengesankan dengan finis di posisi ketiga fase liga Liga Europa. Babak 16 besar menjadi akhir perjalanan tim Denmark itu karena Nottingham Forest terbukti terlalu tangguh dalam dua pertandingan. Meski demikian, kiprah mereka di Eropa tetap dinilai memuaskan.

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Tullberg adalah pelatih yang penuh gairah dan tekad, meski antusiasmenya sesekali melewati batas. Ia menerima sembilan kartu kuning pada musim 2025/26 akibat perilakunya yang meledak-ledak di pinggir lapangan. Selama pertandingan, Tullberg terus memberikan instruksi dan menyemangati timnya. Ia ingin para pemainnya tampil agresif, penuh energi, dan melakukan tekanan ke depan. Midtjylland, yang sangat berbahaya lewat serangan balik, harus selalu mendominasi permainan dan langsung menekan lawan. Namun, pendekatan itu juga membawa risiko ketika mereka kehilangan bola, karena sering ada ruang di belakang lini pertahanan. Yang jelas, Tullberg menuntut dedikasi dan kerja keras penuh dari para pemainnya setiap hari.

Hubungan kedua klub

Midtjylland bukan nama besar di sepakbola Eropa. Kendati demikian, klub yang didirikan pada 1999 itu berhasil merekrut Rafael van der Vaart pada 2016, ketika sang pemain mendekati akhir kariernya. Meski ekspektasinya tinggi, petualangan yang banyak dibicarakan itu tidak menjadi kesuksesan besar. Pelatih saat itu, Jess Thorup, kerap mengeluhkan kondisi kebugaran pemain berpengalaman asal Belanda tersebut, yang total hanya tampil dalam 20 pertandingan. Pada musim keduanya, Van der Vaart jarang masuk skuad pertandingan. Ia menutup musim 2017/18 dengan total hanya enam menit bermain dari dua penampilan sebagai pemain pengganti. Midtjylland menjadi juara, tetapi sang gelandang menyaksikannya dari tribune.

Meski mengecewakan dari sisi olahraga, periode singkat Van der Vaart di MCH Arena bukan kegagalan total, seperti ditegaskan direktur teknik Claus Steinlein kepada Ekstra Bladet. "Kami masih senang memilikinya. Pertama, karena alasan komersial. Penjualan jersey meningkat dan ketertarikan media juga bertambah. Selain itu, Van der Vaart benar-benar menjadi mentor bagi para pemain muda kami. Mereka semua melihat bahwa sebagai pemain, ia membawa sesuatu yang lebih di lapangan," kata petinggi klub asal Denmark itu pada Agustus 2017.

Ada pula hubungan lain antara Ajax dan Midtjylland. Viktor Fischer sempat bergabung dengan akademi klub Denmark tersebut sebelum Ajax membawanya ke Belanda pada 2011. Kristensen, yang kini menjadi kapten tim Denmark itu, pernah meninggalkan Midtjylland untuk bergabung dengan Ajax. Namun, ia tidak berhasil meraih tempat tetap di tim utama, lalu memilih Red Bull Salzburg pada 2019. Meski begitu, Kristensen tidak pernah menyesali keputusannya bergabung dengan Ajax. "Saya memberikan segalanya untuk Ajax dan masih mengikuti perkembangan klub itu. Keputusan untuk pindah dari FC Midtjylland ke Ajax adalah keputusan terbaik dalam hidup saya," ujar sang bek baru-baru ini kepada Ajax Life.

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Sejak beberapa pekan lalu, Midtjylland mengandalkan kiper asal Belanda. Kiper pilihan utama Elías Ólafsson mengalami cedera dan Nordin Bakker memanfaatkan kesempatan yang datang. Mantan penjaga gawang Almere City FC dan sc Heerenveen itu kini telah tampil dalam delapan pertandingan, termasuk kemenangan 2-1 dalam laga papan atas melawan FC Kopenhagen. Bakker tampaknya dipastikan menjadi starter saat Ajax bertandang pada Kamis. "Saya sangat menantikannya. Pekan lalu saya kembali ke Belanda, dan keluarga serta teman-teman saya hanya membicarakan pertandingan itu," kata pemain asal Holland Utara tersebut kepada Bold pada awal Oktober.

Klub muda

Midtjylland adalah klub tanpa sejarah panjang. Lawan Ajax di Eropa itu berdiri pada 1 Juli 1999 melalui penggabungan Ikast FS dan Herning Fremad. Tujuan utama pengurus klub yang ambisius adalah membangun kekuatan sepakbola di Jutlandia Tengah. Pada tahun-tahun awal, mereka memainkan pertandingan kandang di Ikast sebelum pindah ke Herning pada 2004. Midtjylland segera menembus papan atas sepakbola Denmark dan, setelah beberapa kali menjadi runner-up di Superligaen, akhirnya meraih gelar juara pada 2015. Itu menjadi pencapaian besar bagi klub yang saat itu baru berusia 16 tahun. Kini, Midtjylland rutin tampil di kompetisi Eropa dan menjadi tujuan menarik bagi pemain dari luar Denmark. Skuad mereka saat ini mencakup pemain dari Nigeria, Pantai Gading, Kolombia, Jerman, Belanda, Jepang, dan Inggris.

Pertemuan sebelumnya

Pada Kamis, Ajax baru akan menghadapi Midtjylland untuk ketiga kalinya. Dua pertemuan sebelumnya berlangsung pada musim 2020/21. Pada 3 November 2020, Ajax pulang dari Denmark dengan kemenangan 2-1 berkat gol Antony pada menit pertama dan Dusan Tadic. Beberapa pekan kemudian, Ajax menang dengan skor yang lebih meyakinkan: 3-1. Namun, mereka harus menunggu hingga babak kedua sebelum Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, dan David Neres mencetak gol. Awer Mabil mencetak gol hiburan bagi tim tamu pada menit ke-80. Midtjylland mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Erik Sviatchenko menerima kartu merah pada masa tambahan waktu. Kamis akan menjadi kesempatan baru bagi tim asal Skandinavia itu untuk mengalahkan Ajax untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Perkiraan susunan pemain FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.