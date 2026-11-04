Ajax Hadapi Skuad Bertabur Pemain Asing dengan Pelatih Sangat Fanatik di Liga Konferensi

Ajax melanjutkan fase liga Conference League pekan ini dengan menghadapi FC Midtylland asal Denmark pada pertandingan ketiga kompetisi antarklub Eropa tingkat ketiga tersebut. Apa yang bisa diharapkan tim asal Amsterdam, yang mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan 2-0 atas Atalanta dan bersaing di papan atas Vriendenloterij Eredivisie, dari pemuncak klasemen Superligaen Denmark yang relatif kurang dikenal ini? Voetbalzone mengulas calon lawan yang akan menjamu tim asal Belanda itu pada Kamis.

Midtjylland mengawali kiprahnya di Eropa dengan hasil yang cukup mengecewakan. Mereka hanya meraih satu poin saat menghadapi Egnatia asal Albania (1-1), sementara Sint-Truiden asal Belgia belum lama ini meninggalkan MCH Arena dengan kemenangan 2-1. Kemenangan pertama di Conference League pun masih dinanti. Namun, kiprah mereka di Superligaen berbeda. Tim asuhan Mike Tullberg memimpin klasemen kompetisi Denmark dengan 31 poin dari dua belas pertandingan. Sejauh ini, mereka mencatat sembilan kemenangan di liga domestik. FC Kopenhagen, favorit kuat juara, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen.

Kehilangan banyak pemain berkualitas

Performa apik Midtjylland bisa dibilang sebuah keajaiban kecil. Musim panas lalu, mereka berpisah dengan penyerang Franculino dan pemain sayap Aral Simsir, yang dijual ke Trabzonspor seharga 35 juta euro. Dengan kepergian keduanya, klub papan atas Denmark itu kehilangan kontribusi lebih dari 30 gol dan sejumlah assist. Pemasukan klub bertambah lewat penjualan bek tengah Han-beom Lee ke Club Brugge (sembilan juta euro) dan gelandang Valdemar Byskov yang kerap mencetak gol ke AZ (enam juta euro). Selain itu, pemain sayap kanan Dario Osorio dipinjamkan ke Crystal Palace, yang bisa mempermanenkan pemain sayap asal Cile itu tahun depan dengan biaya 32 juta euro.

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Midtjylland pun terpaksa bergerak di bursa transfer untuk menutupi kepergian sejumlah pemain penting. Untuk itu, mereka mendatangkan mantan bek Ajax Rasmus Kristensen dari Eintracht Frankfurt dengan biaya enam juta euro dan mengalokasikan lebih dari tujuh juta euro untuk merekrut penyerang sayap David Martínez, pemain tim nasional Venezuela yang terikat kontrak dengan Los Angeles FC. Gelandang Kjell Wätjen meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan pemuncak klasemen Denmark itu, sementara Nordin Bakker memutuskan meninggalkan sc Heerenveen dan memulai petualangan bersama Midtjylland. Lini serang diperkuat Friday Etim, yang kembali setelah menjalani periode sukses bersama Fredericia, serta Mileta Rajkovic yang dipinjam dari Legia Warschau.

Pelatih penuh semangat

Performa apik Midtjylland sebagian merupakan buah kerja Tullberg yang ambisius. Pelatih asal Farum yang baru berusia 40 tahun itu memiliki karier bermain yang tidak terlalu menonjol, sebelum mengakhirinya pada 2011 bersama klub Jerman Rot-Weiss Oberhausen. Mantan penyerang tersebut segera beralih menjadi pelatih dan bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2019. Ia melatih tim kedua dan tim U-19, bahkan sempat menjadi pelatih sementara tim utama pada awal 2025 di Bundesliga dan Liga Champions. Pada akhir musim 2024/25, Tullberg kembali ke peran sebelumnya di BVB, sebelum beberapa bulan kemudian ditunjuk oleh manajemen Midtjylland.

Bersama Tullberg, Midtjylland bersaing memperebutkan gelar liga Denmark hampir sepanjang musim lalu. Namun, Aarhus GF keluar sebagai juara, meski tim asuhan pelatih muda itu berhasil merebut piala domestik. Pada final 14 Mei, mereka mengalahkan FC Kopenhagen yang lebih diunggulkan dengan skor 1-0, berkat gol penentu Han-beom Lee pada menit ke-82. Di Eropa, Midtjylland tampil mengesankan dengan finis ketiga pada fase liga Liga Europa. Perjalanan tim Denmark itu berakhir di babak 16 besar karena Nottingham Forest lebih unggul dalam dua pertemuan. Meski demikian, kampanye mereka di Eropa dinilai memuaskan.

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Tullberg adalah pelatih yang penuh gairah dan tekad, tetapi antusiasmenya terkadang berlebihan. Pada musim 2025/26, ia menerima sembilan kartu kuning akibat perilakunya yang emosional di pinggir lapangan. Sepanjang pertandingan, Tullberg terus memberikan instruksi dan menyemangati timnya. Ia ingin para pemain tampil agresif, penuh energi, dan melakukan tekanan ke depan. Midtjylland, yang sangat berbahaya lewat serangan balik, harus selalu menguasai pertandingan dan langsung menekan lawan. Namun, pendekatan itu juga berisiko ketika mereka kehilangan bola karena sering ada ruang di belakang lini pertahanan. Yang pasti, Tullberg menuntut dedikasi dan kerja keras penuh dari para pemainnya setiap hari.

Hubungan kedua klub

Midtjylland bukan nama besar di sepakbola Eropa. Namun, klub yang didirikan pada 1999 itu berhasil merekrut Rafael van der Vaart pada 2016, ketika karier sang pemain mendekati akhir. Meski sempat menimbulkan banyak perbincangan dan ekspektasi tinggi, petualangan itu tidak berbuah kesuksesan besar. Pelatih saat itu, Jess Thorup, kerap mengeluhkan kebugaran pemain berpengalaman asal Belanda tersebut, yang hanya tampil dalam total 20 pertandingan. Pada musim kedua, Van der Vaart jarang masuk skuad pertandingan. Ia menutup musim 2017/18 dengan hanya enam menit bermain dari dua penampilan sebagai pemain pengganti. Midtjylland menjadi juara, tetapi sang gelandang menyaksikannya dari tribune.

Meski mengecewakan dari sisi olahraga, periode singkat Van der Vaart di MCH Arena bukan kegagalan total. Hal itu ditegaskan direktur teknik Claus Steinlein dalam wawancara dengan Ekstra Bladet. "Kami masih senang memilikinya. Pertama, karena alasan komersial. Penjualan jersey meningkat dan minat media juga bertambah. Selain itu, Van der Vaart adalah mentor bagi para pemain muda kami. Mereka semua melihat bahwa sebagai pemain, ia membawa sesuatu yang lebih di lapangan," kata pejabat klub Denmark itu pada Agustus 2017.

Ada pula hubungan lain antara Ajax dan Midtjylland. Viktor Fischer pernah menjadi bagian dari akademi klub Denmark itu sebelum Ajax membawanya ke Belanda pada 2011. Kristensen, yang kini menjadi kapten Midtjylland, juga pernah meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan Ajax. Ia tidak berhasil menjadi pemain inti secara permanen, lalu memilih Red Bull Salzburg pada 2019. Namun, Kristensen tidak pernah menyesali keputusannya bergabung dengan Ajax. "Saya memberikan segalanya untuk Ajax dan masih mengikuti klub itu. Keputusan pindah dari FC Midtjylland ke Ajax adalah yang terbaik dalam hidup saya," kata sang bek belum lama ini kepada Ajax Life.

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Sejak beberapa pekan lalu, Midtjylland memiliki kiper asal Belanda di bawah mistar. Kiper utama Elías Ólafsson mengalami cedera dan Nordin Bakker memanfaatkan kesempatan yang datang. Mantan penjaga gawang Almere City FC dan sc Heerenveen itu kini telah tampil dalam delapan pertandingan, termasuk kemenangan 2-1 dalam laga papan atas melawan FC Kopenhagen. Bakker tampaknya akan menjadi starter saat Ajax bertandang pada Kamis. "Saya benar-benar menantikannya. Pekan lalu saya kembali ke Belanda, dan keluarga serta teman-teman saya hanya membicarakan pertandingan itu," kata pemain asal Noord-Holland tersebut kepada Bold pada awal Oktober.

Klub muda

Midtjylland tidak memiliki sejarah panjang. Calon lawan Ajax di Eropa itu berdiri pada 1 Juli 1999 melalui penggabungan Ikast FS dan Herning Fremad. Tujuan utama manajemen yang ambisius adalah membangun kekuatan sepakbola di Jutlandia Tengah. Pada tahun-tahun awal, mereka memainkan laga kandang di Ikast sebelum pindah ke Herning pada 2004. Midtjylland segera menembus papan atas sepakbola Denmark. Setelah beberapa kali finis sebagai runner-up di Superligaen, mereka akhirnya menjadi juara pada 2015. Itu merupakan pencapaian besar bagi klub yang saat itu baru berusia enam belas tahun. Kini, Midtjylland rutin tampil di kompetisi Eropa dan menjadi tujuan menarik bagi pemain dari luar Denmark. Skuad saat ini mencakup pemain dari Nigeria, Pantai Gading, Kolombia, Jerman, Belanda, Jepang, dan Inggris.

Pertemuan sebelumnya

Pertandingan Kamis akan menjadi pertemuan ketiga Ajax dengan Midtjylland. Dua pertemuan sebelumnya terjadi pada musim 2020/21. Pada 3 November 2020, Ajax pulang dari Denmark dengan kemenangan 2-1 berkat gol Antony pada menit pertama dan Dusan Tadic. Beberapa pekan kemudian, Ajax menang dengan skor yang lebih meyakinkan, 3-1. Namun, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, dan David Neres baru mencetak gol pada babak kedua. Awer Mabil mencetak gol hiburan bagi tim tamu pada menit ke-80. Midtjylland mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Erik Sviatchenko menerima kartu merah pada masa tambahan waktu. Kamis nanti, tim Skandinavia itu kembali mendapat kesempatan meraih kemenangan pertama atas Ajax dalam sejarah klub.

Perkiraan susunan pemain FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.