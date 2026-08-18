Leon Bailey ditawarkan ke Ajax, demikian dipastikan De Telegraaf pada Selasa malam. Direktur teknik Jordi Cruijff sedang mempertimbangkannya dan tetap membuka beberapa opsi untuk posisi sayap kiri. Pencarian itu dimulai setelah kepergian Mika Godts ke Paris Saint-Germain.

Bailey disebut terbuka untuk menjalani petualangan di Ajax. Penyerang asal Jamaika itu masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan Aston Villa, yang menurut sumber-sumber Inggris bersedia menerima biaya transfer sebesar sembilan atau sepuluh juta euro.

Ajax sempat secara konkret memburu Bailey yang kini berusia 29 tahun pada 2016. Namun, penyerang sayap cepat itu setahun kemudian hengkang ke Bayer Leverkusen dengan nilai sekitar tujuh belas juta euro.

Bailey pindah ke Aston Villa pada 2021 dengan nilai 32 juta euro. Penyerang yang dikaitkan dengan Ajax itu bermain beberapa bulan dengan status pinjaman bersama AS Roma musim lalu.

Pemain berkaki kanan itu masih terikat kontrak satu tahun lagi di Birmingham, sehingga menjualnya sekarang menjadi opsi yang menarik bagi Aston Villa. Transfermarkt memperkirakan nilai Bailey saat ini berada di angka empat belas juta euro.

Hull City kabarnya juga berminat kepada Bailey, yang tidak masuk skuad Aston Villa saat menghadapi Paris Saint-Germain dalam duel Piala Super Eropa. Tampaknya, Unai Emery tidak memiliki tempat untuknya pada musim depan.

Ajax sebelumnya mencoba memboyong Noa Lang ke Belanda. Namun, tampaknya pemain internasional Belanda itu akan meninggalkan Napoli secara permanen untuk bergabung dengan Galatasaray.