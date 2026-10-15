Musim ini Ajax tidak berlaga di Liga Champions ataupun Liga Europa, melainkan di fase liga Conference League. Perhentian pertama mereka adalah Kroasia, tempat tim asuhan Míchel akan menghadapi Hajduk Split pada Kamis. Ajax menyingkirkan klub papan atas Kroasia itu di perempat-final pada 1995 dalam perjalanan menuju gelar juara Liga Champions yang termasyhur. Bagaimana kondisi Hajduk Split lebih dari 30 tahun kemudian? Voetbalzone bertanya kepada jurnalis Frane Marsic, yang mengikuti perkembangan klub itu dari dekat untuk Jutarnji.

Oleh Rian Rosendaal

"Marin Soticek, Michele Sego, dan Abdoulie Sanyang sedang berada dalam performa terbaik. Tentu saja ada juga Marko Livaja, yang dalam beberapa tahun terakhir menjelma menjadi ikon kota ini dan para suporter fanatik Hajduk," kata Marsic ketika ditanya pemain mana yang harus mendapat perhatian ekstra dari Ajax di Kroasia pada Kamis. Livaja, penyerang tengah berusia 33 tahun, mengalami cedera hamstring pada akhir September dan terpaksa melewatkan pertemuan di Conference League tersebut.

Nama yang familier di Belanda

Pelatih Hajduk bukan nama asing di Belanda. Gonzalo Manuel García García (43) menangani calon lawan Ajax itu sejak 2025. Hajduk saat ini memuncaki klasemen 1. HNL Kroasia. Mantan gelandang sekaligus penyerang asal Uruguay tersebut pernah bermain untuk AGOVV Apeldoorn, sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Groningen, dan VVV-Venlo. Belakangan, ia sempat menjalani periode singkat di FC Twente sebagai asisten pelatih dan pelatih kepala. "Ia lebih menyukai gaya bermain modern yang bertumpu pada etos kerja tinggi, agresivitas, dan intensitas, disertai niat menyerang serta fokus mencetak lebih banyak gol daripada lawan."

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Getty Images

García bertugas membawa Hajduk meraih kesuksesan di Eropa musim ini. Namun, Marsic menegaskan bahwa kiprah di Conference League bukan prioritas utama di Split dan sekitarnya. "Di sini ada harapan tim bisa meraih tujuh atau delapan poin pada fase liga. Biasanya itu cukup untuk finis di antara 24 tim teratas dan lolos ke babak berikutnya. Namun, pendekatannya adalah menjalani pertandingan satu per satu. Masih terlalu dini untuk membuat prediksi serius mengenai laga-laga di Eropa."

Hajduk tidak banyak menikmati kiprah di pentas Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Marsic pun menyaksikan klub papan atas itu tersingkir di babak kualifikasi ketiga Conference League musim lalu. "Dalam beberapa tahun terakhir, Hajduk mengalami banyak penyingkiran tak terduga di Eropa dan sejumlah kemunduran. Klub ini tersingkir oleh lawan-lawan yang lebih lemah, tetapi musim ini akhirnya berhasil lolos ke Conference League, memastikan tampil di kompetisi Eropa pada musim gugur untuk pertama kalinya dalam enam belas tahun, dan berhasil menghapus banyak cap negatif yang melekat pada klub."

Bikin kejutan melawan Ajax?

Ajax, klub dengan nama besar, akan bertandang ke Split yang begitu menggemari sepakbola pada Kamis. "Pertandingan melawan Ajax mungkin merupakan laga terpenting dalam sejarah modern klub. Sebuah tontonan spektakuler pun diharapkan tersaji di Poljud. Orang-orang menyadari bahwa Ajax lebih kuat di atas kertas, tetapi mereka juga sangat yakin Hajduk bisa meraih hasil bagus di Poljud, di hadapan 35.000 penonton dalam stadion yang tiketnya terjual habis. Itu berarti meraih setidaknya satu poin, atau lebih baik lagi ketiga poin. Jika ada kesempatan, Hajduk akan berjuang habis-habisan untuk membuat kejutan," ujar Marsic, sekaligus memberi peringatan kepada para pemain Ajax.

Imago

Poljud yang ikonik, dibuka pada 1979, juga menjadi tempat berlangsungnya laga Hajduk Split melawan Ajax pada musim semi 1995, yakni leg pertama perempat-final Liga Champions. Penonton yang hadir tidak melihat satu gol pun malam itu. Pada leg kedua, Ajax menang 3-0 dan melaju ke semi-final Liga Champions dengan cukup mudah. "Generasi suporter Hajduk yang lebih tua mengenang pertemuan dengan Ajax pada 1995, sementara generasi yang lebih muda ingin pertandingan ini menjadi bagian dari babak baru dalam sejarah klub," jelas jurnalis yang mengikuti Hajduk itu. "Di Split, ini dipandang sebagai kesempatan ideal untuk membalas kekalahan dari Ajax."

Lebih dari tiga dekade kemudian, keadaan kedua tim sangat berbeda. Kali ini bukan pertandingan besar di Liga Champions, melainkan pertemuan di kompetisi Eropa tingkat ketiga. Meski begitu, kedatangan Ajax menjadi bahan perbincangan di kalangan sepakbola Kroasia. "Semua orang tahu betapa besarnya Ajax sebagai klub. Dan ini mungkin sudah menjadi pertandingan terpenting Hajduk musim ini. Namun, sudah diketahui pula bahwa dalam beberapa tahun terakhir Ajax memiliki skuad yang lebih kuat dan lebih berbakat. Ajax tetap menjadi favorit, tetapi Hajduk tentu mengincar kejutan di kandang sendiri. Bagaimanapun, mereka belum kalah dalam satu pertandingan pun di stadion sendiri musim ini," kata Marsic, yang menyaksikan Hajduk menang 2-1 atas pesaing perebutan gelar, Dinamo Zagreb, Sabtu lalu.

Tanpa Dolberg di Split

Pertahanan Hajduk tidak perlu mengantisipasi Kasper Dolberg pada Kamis. Cedera lutut parah tampaknya mengakhiri musim penyerang Denmark itu lebih awal. Dalam keadaan normal, Tolu Arokodare akan menjadi ujung tombak di Split. "Absennya Dolberg tidak banyak mengubah penilaian Hajduk terhadap kekuatan Ajax, karena klub Amsterdam itu masih memiliki pemain seperti Adingra, Arokodare, dan Amrabat," ujar Marsic mengenai absennya penyerang asal Denmark tersebut. "Dinamo Zagreb juga memiliki skuad yang lebih kuat di atas kertas, tetapi Hajduk tetap mampu mengejutkan mereka pada Sabtu. Mereka akan melakukan segala cara untuk meraih hasil yang sama melawan Ajax di Poljud."

Imago

Ajax dan Hajduk memang tidak memiliki banyak riwayat pertemuan di kompetisi Eropa. Pada musim legendaris 1994/95, ketika klub Amsterdam itu merebut gelar liga tanpa terkalahkan, lawan asal Kroasia tersebut disingkirkan di perempat-final Liga Champions. Semusim sebelumnya, pada 1993/94, Ajax kalah 1-0 di Split pada babak pertama Piala Winners Eropa, nama kompetisi itu kala itu. Kekalahan tersebut ternyata hanya kemunduran yang jarang terjadi, sebab tim asuhan Louis van Gaal menang telak 6-0 di Stadion Olimpiade.

Bagaimanapun, ini adalah pekan yang bisa disebut sebagai penentu bagi para pemain dan suporter Hajduk. Tiga hari setelah Ajax bertandang ke Split, mereka akan menghadapi NK Varazdin, tim yang saat ini berada di posisi kedua liga Kroasia, dalam laga besar. Hasrat meraih kesuksesan di kompetisi domestik begitu besar, sebab Hajduk terakhir kali menjuarai liga pada 2005, tepatnya 21 tahun lalu. Sebagai perbandingan, rival bebuyutan mereka, Dinamo Zagreb, merebut gelar liga sebanyak sembilan belas kali sejak itu. García pun bisa membuat namanya dikenang selamanya di kalangan Si Putih.