Musim ini Ajax tidak berlaga di Liga Champions, bahkan tidak di Liga Europa, melainkan di fase liga Conference League. Persinggahan pertama mereka adalah Kroasia, dengan Hajduk Split menjadi lawan tim asuhan pelatih Míchel pada Kamis. Ajax mengalahkan klub papan atas Kroasia itu di perempat-final pada 1995 dalam perjalanan menuju gelar juara Liga Champions yang tersohor. Bagaimana keadaan Hajduk Split lebih dari 30 tahun kemudian? Voetbalzone menanyakannya kepada jurnalis Frane Marsic, yang mengikuti perkembangan klub tersebut dari dekat untuk Jutarnji.

Oleh Rian Rosendaal

"Marin Soticek, Michele Sego, dan Abdoulie Sanyang sedang berada dalam performa terbaik. Lalu, tentu saja ada Marko Livaja, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi ikon kota dan bagi para pendukung fanatik Hajduk," kata Marsic saat pertama-tama ditanya pemain mana yang perlu mendapat perhatian ekstra dari Ajax di Kroasia pada Kamis. Livaja, penyerang tengah berusia 33 tahun, mengalami cedera hamstring pada akhir September dan terpaksa melewatkan pertemuan di Conference League tersebut.

Nama yang dikenal di Belanda

Pelatih Hajduk bukan nama asing di Belanda. Gonzalo Manuel García García (43) telah menukangi lawan Ajax itu sejak 2025. Hajduk saat ini memimpin klasemen 1. HNL Kroasia. Mantan gelandang sekaligus penyerang asal Uruguay tersebut pernah bermain untuk AGOVV Apeldoorn, sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Groningen, dan VVV-Venlo. Belakangan, ia sempat menjalani periode singkat di FC Twente sebagai asisten pelatih dan pelatih kepala. "Ia menyukai gaya bermain modern yang bertumpu pada etos kerja tinggi, agresivitas, dan intensitas, disertai niat menyerang serta fokus mencetak lebih banyak gol daripada lawan."

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

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García bertugas membawa Hajduk meraih kesuksesan di Eropa musim ini. Namun, Marsic menekankan bahwa kiprah di Conference League bukan prioritas utama yang mutlak di Split dan sekitarnya. "Di sini ada harapan tim meraih tujuh atau delapan poin di fase liga. Jumlah itu biasanya cukup untuk finis di antara 24 tim teratas dan lolos ke babak berikutnya. Namun, pendekatannya adalah menjalani semuanya satu pertandingan demi satu pertandingan. Masih terlalu dini untuk membuat prediksi serius mengenai laga-laga di Eropa."

Hajduk hanya merasakan sedikit sekali kegembiraan di pentas Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Marsic pun menyaksikan klub papan atas itu tersingkir di babak kualifikasi ketiga Conference League musim lalu. "Dalam beberapa tahun terakhir, Hajduk mengalami banyak kegagalan tak terduga di Eropa dan sejumlah kemunduran. Klub ini disingkirkan oleh lawan-lawan yang lebih lemah, tetapi musim ini akhirnya berhasil lolos ke Conference League, memastikan diri tampil di sepak bola Eropa pada musim gugur untuk pertama kalinya dalam enam belas tahun, serta berhasil menepis banyak cap negatif yang melekat pada klub."

Bikin kejutan melawan Ajax?

Nama besar Ajax akan bertandang pada Kamis ke Split, kota yang begitu menggilai sepak bola. "Pertandingan melawan Ajax mungkin merupakan laga terpenting dalam sejarah modern klub. Sebuah tontonan luar biasa pun dinantikan di Poljud. Semua sadar Ajax lebih kuat di atas kertas, tetapi ada pula keyakinan kuat bahwa Hajduk bisa meraih hasil bagus di Poljud, di hadapan 35.000 penonton dalam stadion yang tiketnya terjual habis. Itu berarti meraih setidaknya satu poin, atau lebih baik lagi ketiga poin. Jika ada kesempatan, Hajduk akan mengerahkan segalanya untuk membuat kejutan," ujar Marsic sebagai peringatan bagi para pemain Ajax.

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Poljud yang ikonis, dibuka pada 1979, juga menjadi tempat berlangsungnya laga Hajduk Split melawan Ajax pada musim semi 1995, yakni leg pertama perempat-final Liga Champions. Para penonton pertandingan itu tidak menyaksikan gol pada malam tersebut. Pada leg kedua, Ajax menang 3-0 dan melaju ke semi-final kompetisi itu dengan cukup mudah. "Generasi pendukung Hajduk yang lebih tua mengenang pertemuan dengan Ajax pada 1995, sementara generasi yang lebih muda ingin pertandingan ini menjadi bagian dari babak baru dalam sejarah klub," jelas jurnalis yang mengikuti Hajduk dari dekat itu. "Di Split, ini dipandang sebagai kesempatan ideal untuk membalas kekalahan dari Ajax."

Lebih dari tiga dekade kemudian, situasinya sangat berbeda. Kali ini bukan duel besar di Liga Champions, melainkan pertemuan di kompetisi Eropa tingkat ketiga. Meski begitu, Ajax tetap menjadi bahan pembicaraan di kalangan sepak bola Kroasia. "Semua orang tahu betapa besarnya Ajax sebagai klub. Dan bagi Hajduk, ini mungkin sudah menjadi pertandingan terpenting musim ini. Namun, sudah diketahui secara luas pula bahwa dalam beberapa tahun terakhir Ajax memiliki skuad yang lebih kuat dan lebih berbakat. Ajax masih menjadi favorit, tetapi Hajduk tentu mengincar kejutan di kandang. Lagi pula, mereka belum kalah satu pertandingan pun di stadion sendiri musim ini," kata Marsic, yang menyaksikan Hajduk menang 2-1 atas pesaing perebutan gelar, Dinamo Zagreb, Sabtu lalu.

Tanpa Dolberg di Split

Pertahanan Hajduk tidak perlu mewaspadai Kasper Dolberg pada Kamis. Cedera lutut parah tampaknya telah mengakhiri musim penyerang Denmark itu lebih cepat. Dalam keadaan normal, Tolu Arokodare akan memimpin lini serang di Split. "Absennya Dolberg tidak banyak mengubah penilaian Hajduk terhadap kekuatan Ajax, karena tim asal Amsterdam itu masih memiliki pemain seperti Adingra, Arokodare, dan Amrabat," kata Marsic mengenai absennya penyerang asal Denmark tersebut. "Namun, Dinamo Zagreb juga memiliki skuad yang lebih kuat di atas kertas, tetapi Hajduk tetap berhasil mengejutkan mereka pada Sabtu. Mereka akan melakukan segala cara untuk mengulangi pencapaian itu melawan Ajax di Poljud."

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Ajax dan Hajduk memang tidak memiliki banyak riwayat pertemuan di Eropa. Pada musim legendaris 1994/95, ketika klub asal Amsterdam itu meraih gelar liga tanpa terkalahkan, lawan asal Kroasia tersebut disingkirkan di perempat-final Liga Champions. Semusim sebelumnya, pada 1993/94, Ajax kalah 1-0 di Split pada babak pertama Piala Winners yang digelar kala itu. Kekalahan tersebut ternyata menjadi kejadian langka, sebab tim asuhan Louis van Gaal menang telak 6-0 di Stadion Olimpiade.

Bagaimanapun, ini adalah pekan yang menentukan bagi para pemain dan pendukung Hajduk. Tiga hari setelah Ajax bertandang ke Split, mereka akan menghadapi laga besar melawan NK Varazdin, yang saat ini berada di posisi kedua liga Kroasia. Hasrat untuk meraih kesuksesan di kompetisi domestik sangat besar karena Hajduk terakhir kali menjadi juara pada 2005, tepat 21 tahun lalu. Sebagai perbandingan, sejak saat itu rival bebuyutan mereka, Dinamo Zagreb, telah merebut gelar liga sebanyak sembilan belas kali. Jadi, García bisa menjadi sosok yang tak terlupakan musim ini bagi Si Putih.