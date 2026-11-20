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Kabar baik untuk Ajax: pelatih Míchel Sanchez memasukkan Julian Brandt ke skuad pertandingan. Ia pun kembali siap tampil melawan ADO Den Haag dan dalam De Klassieker pekan depan.

Daftar pemain cedera Ajax juga kian menipis tak lama setelah jeda internasional. Míchel menyampaikan kabar itu dengan gembira melalui kanal resmi klub.

"Sejumlah pemain yang hingga baru-baru ini cedera telah kembali," ujarnya. "Julian Brandt, Steven Berghuis, Thilo Kehrer, dan Anton Gaaei sudah pulih dan tersedia untuk pertandingan berikutnya."

Keempatnya pun bisa kembali bermain melawan ADO Den Haag, yang akan menjadi laga pertama mantan pelatih Ajax Maurice Steijn setelah kembali menjabat sebagai pelatih kepala.

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"Kami telah mempelajari filosofi sepakbola yang diterapkan Steijn di klub-klub sebelumnya, serta cara ADO bermain dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya," jelas Míchel mengenai persiapan laga.

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Sementara itu, Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov, dan Caio Henrique masih cedera sehingga belum akan tampil untuk sementara waktu.

"Para pemain yang bergabung dengan tim nasional masing-masing juga kembali ke klub dalam kondisi baik," tambah Míchel dengan puas dalam kabar terbarunya soal cedera pemain.

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Waktu pulihnya para pemain itu menguntungkan Míchel dan Ajax, sebab De Klassieker dijadwalkan berlangsung bukan akhir pekan ini, melainkan akhir pekan depan. Ajax akan bertandang ke De Kuip pada Minggu siang, 29 November.

Selain itu, Ajax masih akan menjalani laga Eropa pada Kamis malam. FC Thun akan menjadi lawan mereka di Johan Cruijff ArenA.