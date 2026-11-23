Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ajax hampir mencapai kesepakatan dengan ABN Amro untuk menjadi sponsor utama selama lima musim ke depan. Kabar ini disampaikan jurnalis peliput klub Mike Verweij dari De Telegraaf pada Selasa, berdasarkan sumber di lingkungan klub. Tak lama kemudian, Ajax mengonfirmasi negosiasi tersebut tanpa mengungkapkan nilainya.

Bank tersebut akan membayar 12 juta euro per musim, termasuk bonus. Dengan demikian, total nilai kesepakatan ini mencapai 60 juta euro.

ABN Amro sebelumnya juga menjadi sponsor utama Ajax antara 1991 dan 2008. Saat ini, bank tersebut mensponsori tim amatir yang bermain pada hari Sabtu serta sepak bola wanita.

Kedua pihak berniat merampungkan kesepakatan pada Selasa. Jika semuanya berjalan lancar, kerja sama itu dapat diumumkan secara resmi pada Rabu.

Iklan Iklan

"Dengan demikian, pencarian sponsor utama baru selama berbulan-bulan, yang melibatkan pembicaraan dengan beberapa pihak besar, akan berakhir," tulis Verweij.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 12.45 THU Tonton

ABM Amro sangat ingin kembali tampil di jersi Ajax. Logo bank tersebut juga terpampang di jersi Ajax ketika klub itu menjuarai Piala UEFA pada 1992 dan Liga Champions pada 1995.

Ini tampaknya akan menjadi langkah terakhir Menno Geelen. Direktur umum tersebut baru-baru ini menyatakan ingin meninggalkan Ajax pada 1 April 2027 setelah bertahun-tahun bekerja untuk klub.

Iklan

Ziggo saat ini menjadi sponsor utama Ajax dalam kerja sama yang dimulai pada 1 Januari 2015. Kerja sama dengan perusahaan layanan kabel tersebut akan berakhir pada musim panas 2027.

Tak lama setelah Verweij pertama kali memberitakan kabar itu, Ajax mengonfirmasi negosiasi dengan ABN Amro. "Ajax dan ABN AMRO sedang dalam tahap lanjut negosiasi mengenai sponsor utama mulai musim depan. Musim panas lalu, Ajax mengumumkan bahwa Ziggo akan berhenti menjadi sponsor utama klub pada akhir musim ini," bunyi pernyataan singkat klub tersebut.