Ajax benar-benar gagal: Yann Sommer akan melanjutkan kariernya di Belgia

Yann Sommer telah menemukan klub baru. Kiper berusia 37 tahun itu, yang berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Inter, akan melanjutkan kariernya di Club Brugge. Hal ini dilaporkan oleh Sacha Tavolieri dan Fabrizio Romano.

Selama tiga tahun terakhir, Sommer menjadi penjaga gawang di Inter. Kontraknya di sana tidak diperpanjang, sehingga ia menjadi pemain bebas transfer sejak 1 Juli.

Kini, ia telah mencapai kesepakatan dengan Club Brugge. Menurut Romano, ia menandatangani ‘kontrak jangka pendek’ di Belgia, kemungkinan besar berdurasi satu tahun.

Pakar bursa transfer asal Italia itu menambahkan bahwa Sommer memiliki beberapa tawaran. Di antaranya dari Spanyol, namun pada akhirnya ia memilih Club Brugge.

Di klub Belgia tersebut, ia akan menjadi kiper utama. Selama beberapa tahun terakhir, posisi itu diisi oleh Simon Mignolet (38), namun ia memutuskan untuk mengakhiri kariernya musim panas ini.

Selama tiga tahun terakhir, Sommer telah tampil sebanyak 139 kali sebagai penjaga gawang di Inter. Kiper asal Swiss ini juga telah 94 kali membela timnas negaranya, namun tidak lagi tampil di pertandingan internasional sejak Kejuaraan Eropa 2024.

Bulan lalu, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Ajax juga tertarik pada Sommer. Namun, klub asal Amsterdam itu kini hampir memastikan kedatangan kiper berpengalaman lainnya: Marc-André ter Stegen.