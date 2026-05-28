Ajax benar-benar gagal dalam upayanya mempertahankan 'talenta terbaik'

Lucas Jetten melanjutkan kariernya bersama SC Cambuur. Bek kiri berusia 18 tahun yang berasal dari Ajax ini menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan klub yang baru promosi asal Leeuwarden tersebut, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi di ibu kota Friesland.

Cambuur senang dengan kedatangan Jetten. ''Lucas sudah lama masuk dalam radar kami. Ketika dia benar-benar bisa didatangkan, kami langsung mengupayakan kedatangannya,'' kata manajer teknis Lars Lambooij di situs web klub.

''Dengan Lucas, kami mendatangkan pemain berbakat yang tidak tanpa alasan dinobatkan sebagai talenta terbaik akademi muda Ajax satu setengah tahun lalu. Ia tidak hanya pandai bertahan, tetapi juga memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dan nyaman menguasai bola. Hal itu ia padukan dengan daya lari yang tinggi dan energi dalam permainannya. Kami pun sangat senang bisa meyakinkannya tentang ambisi dan rencana klub kami," tambah manajer teknis klub yang baru promosi itu dengan gembira.

Jetten pindah dari Ajax ke Cambuur tanpa biaya transfer. Algemeen Dagblad baru-baru ini melaporkan bahwa sang bek tidak mencapai kesepakatan dengan klub Amsterdam tersebut mengenai kontrak baru. Bek sayap - yang merupakan kerabat dari Perdana Menteri Rob Jetten - sedang dalam pembicaraan dengan Ajax mengenai perpanjangan kontraknya yang akan berakhir, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam negosiasi tersebut.

Pemain timnas junior ini telah tampil sebanyak 62 kali untuk Jong Ajax, namun belum pernah melakukan debutnya untuk tim utama Ajax. Musim lalu, ia dua kali masuk dalam skuad pertandingan.

Di dalam Ajax, Jetten yang lahir di Afrika Selatan memang dianggap sebagai talenta besar. Pada tahun 2024, ia menerima Trofi Abdelhak Nouri, penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada 'talenta terbesar dari akademi pemuda'.

Bek dengan tinggi 1,70 meter itu pun menggantikan Jorrel Hato, yang menerima trofi tersebut setahun sebelumnya. Setahun kemudian, Sean Steur menjadi pemenang yang beruntung.