Klub Ajax Amsterdam asal Belanda mengumumkan perpanjangan kontrak pemain asal Maroko, Marwan Ben Taleb.

Situs web Ajax menyebutkan bahwa Ben Taleb, yang berusia 16 tahun dan bermain sebagai bek dan gelandang, telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2029.

Marwan Ben Taleb telah bermain di Akademi Pemuda Ajax sejak 2024, setelah pindah dari Sporta Rotterdam.

Musim ini, Ben Taleb menjadi bagian dari skuad Ajax U-17 yang dilatih oleh manajer teknis Stan Beil.

Marin Becker, Direktur Sepak Bola Ajax, mengatakan, "Marwan Ben Taleb adalah bek modern yang juga bisa bermain di lini tengah, memiliki ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola, dan memiliki pemahaman yang baik tentang permainan."

Dia menambahkan, "Ben Taleb berkembang sebagai pemain pemimpin, yang membuatnya berpengaruh di dalam dan di luar lapangan, dan itu adalah kualitas yang tidak boleh diremehkan. Kami yakin dia akan terus berada di level ini dan akan berkembang lebih jauh menuju sepak bola profesional."

