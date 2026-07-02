Ajax akhirnya terbebas dari pembelian yang merugikan dari Mislintat dengan gaji tinggi

Branco van den Boomen akan segera meninggalkan Ajax secara permanen, demikian dilaporkan Voetbal International. Gelandang berusia 30 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan Angers sejak lama, sementara klub Prancis tersebut dan Ajax juga telah mencapai kesepakatan. Namun, konfirmasi resmi masih harus menunggu sebentar karena alasan akuntansi.

Minggu lalu sudah jelas bahwa Van den Boomen tidak perlu hadir dalam sesi latihan pertama Ajax. Transfernya ke Angers saat itu sudah berada di tahap akhir. Dengan demikian, gelandang tersebut kembali ke klub tempat ia pernah bermain sebagai pemain pinjaman pada paruh kedua musim 2025/26. Selama periode tersebut, ia tampil dalam lima belas pertandingan untuk klub Ligue 1 tersebut.

Menurut jurnalis VI, Joost Blaauwhof, transfer ini kini sudah pasti. Hanya saja, penyelesaian resmi ditunda hingga Juli. “Asalkan tidak ada kendala, penandatanganan kontrak dengan klub Ligue 1 tersebut akan segera dilakukan,” tulis Blaauwhof.

Van den Boomen masih memiliki kontrak di Ajax yang berlaku hingga satu musim lagi. Oleh karena itu, klub asal Amsterdam tersebut diperkirakan akan menerima biaya transfer untuk gelandang tersebut. Sejauh ini, belum diketahui berapa besar jumlahnya.

Gelandang tersebut kembali ke Ajax secara gratis pada musim panas 2023 setelah masa-masa suksesnya bersama Toulouse. Saat itu, ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027 dan menjadi rekrutan pertama di bawah kepemimpinan direktur teknis saat itu, Sven Mislintat. Sejak saat itu, ia dianggap sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Ajax.

Pada musim pertamanya di Amsterdam, Van den Boomen tampil dalam 29 pertandingan resmi. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak tiga gol dan satu assist. Namun, cedera lutut membuatnya tidak mampu mempertahankan posisinya sebagai pemain inti.

Di musim berikutnya, cedera terus menghantuinya. Masalah punggung yang berkepanjangan sangat membatasi waktu bermainnya.

Cedera punggung tersebut bahkan berlanjut hingga musim 2025/26. Van den Boomen baru kembali bermain pada bulan Desember, namun tidak berhasil merebut kembali posisi regulernya. Setelah masa peminjaman di Angers, ia kini akan melanjutkan kariernya secara permanen di klub Prancis tersebut.

Secara total, Van den Boomen mencatatkan 56 penampilan untuk Ajax 1, di mana ia mencetak 5 gol dan 2 assist.