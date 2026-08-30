Ajax menang 0-4 saat bertandang ke markas Telstar dalam lanjutan Eredivisie VriendenLoterij pada Minggu. Tim Amsterdam tampil sangat seret sebelum jeda, tetapi tetap mampu menunjukkan perbedaan lewat gol-gol Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare, dan pemain pengganti Marcos Leonardo.

Ajax memulai laga dengan menurunkan Dies Janse di starting XI sebagai pengganti Youri Baas, sementara Oscar Gloukh beroperasi dari sisi kiri. Tim asuhan pelatih Míchel Sánchez mendominasi penguasaan bola sejak fase awal, tetapi nyaris tidak mampu menciptakan ancaman. Tempo permainan rendah dan Telstar tanpa banyak kesulitan menjauhkan tim tamu dari gawang mereka sendiri.

Tuan rumah mulai tampil sedikit lebih menonjol seiring berjalannya babak pertama. Pada menit ke-27, Telstar mendapat tendangan sudut setelah Janse memblok umpan silang Jelani Seedorf, sementara Rui Mendes tak lama kemudian melepaskan tembakan melebar usai berputar. Pada saat itu, Ajax masih belum menciptakan peluang serius.

Pada menit ke-37, peluang nyata pertama Ajax langsung berbuah gol. Berghuis mengirim tendangan sudut berbahaya ke dalam kotak penalti, lalu Klaassen menyarangkan bola dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 0-1. Tak lama setelah itu, Gerald Alders mencoba peruntungannya dari jarak jauh untuk Telstar, tetapi Marc ter Stegen melakukan penyelamatan.

Sesaat sebelum turun minum, Ajax sempat mengira akan masuk ke ruang ganti dengan keunggulan yang lebih besar. Gloukh memberi umpan halus kepada Julian Brandt, lalu pemain Jerman itu mencungkil bola dengan indah melewati Ronald Koeman junior. Namun, Brandt ternyata berdiri tipis dalam posisi offside dan setelah pemeriksaan VAR, gol itu resmi dianulir.

Tak lama setelah jeda, Telstar mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Alders merebut bola dari Jorthy Mokio yang terlalu santai dan mengirim Mendes lolos, tetapi Ter Stegen mencegah skor 1-1 lewat penyelamatan apik. Beberapa menit kemudian, Mendes kembali melepaskan tembakan melebar, sebelum Ajax mengambil alih jalannya laga dalam waktu singkat.

Pada menit ke-56, Berghuis menggandakan keunggulan setelah dalam serangan balik cepat ia melewati Tyrone Owusu dan melepaskan tembakan kaki kanan yang berbuah gol. Empat menit kemudian, skor menjadi 0-3: Koeman junior kehilangan bola kepada Klaassen, lalu Berghuis memberi umpan kepada Arokodare dan sang penyerang menuntaskannya. Dengan demikian, Berghuis memberi kontribusi besar pada keunggulan Ajax lewat satu gol dan dua assist.

Pada fase akhir pertandingan, Sánchez memasukkan antara lain Abdellah Ouazane, Youri Baas, Oliver Edvardsen, dan Marcos Leonardo, sementara Joffre Torrents yang didatangkan dari FC Barcelona juga menjalani debutnya untuk Ajax sebagai pemain pengganti.

Leonardo memastikan skor akhir menjadi 0-4 pada menit ke-78 setelah Koeman junior gagal mengantisipasi dengan baik tembakan Ouazane, dan pemain Brasil itu terus menekan setelah tembakan pertamanya lemah. Dengan demikian, Ajax akhirnya meraih kemenangan telak di Velsen-Zuid, meski sempat menjalani babak pertama yang sangat sulit.