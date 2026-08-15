Ajax akan menjual Ahmetcan Kaplan ke NEC dengan nilai jutaan euro

Ajax dan NEC telah mencapai kesepakatan soal Ahmetcan Kaplan, demikian dilaporkan pengamat klub Johan Inan dari Algemeen Dagblad. Transfer domestik itu disebut melibatkan sekitar 2,5 juta euro.

Di Nijmegen, Kaplan akan menandatangani kontrak berdurasi empat musim, yang membuatnya terikat hingga pertengahan 2030. Musim lalu, bek asal Turki itu sudah bermain untuk NEC dengan status pinjaman.

Dalam 30 pertandingan resmi bersama NEC, Kaplan meninggalkan kesan yang sangat baik. Ia juga berhasil mencetak dua gol.

Setelah empat tahun, Kaplan kini mendekati kepindahan permanen dari Ajax. Pada musim panas 2022, pemain berkaki kiri itu diboyong dari Trabzonspor dengan nilai transfer mencapai 9,5 juta euro.

Jumlah penampilannya akan berakhir di angka 25 laga resmi bersama Ajax. Di NEC musim ini, Kaplan akan bermain bersama rekan senegaranya, Emre Mor.

Bagi klub asal Nijmegen itu, Kaplan merupakan tambahan yang sangat dibutuhkan, terlebih karena Philippe Sandler akan menepi dalam waktu lama.

NEC masih berharap bisa lolos ke fase grup Liga Champions. Duel dua leg melawan FK Bodø/Glimt menjadi rintangan terakhir.