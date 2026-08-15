Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1075979120.jpgGoal Sports Images
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Ajax akan menjual Ahmetcan Kaplan ke NEC dengan nilai jutaan euro

Transfers
Ajax
NEC Nijmegen
A. Kaplan

Ajax dan NEC telah mencapai kesepakatan soal Ahmetcan Kaplan, demikian dilaporkan pengamat klub Johan Inan dari Algemeen Dagblad. Transfer domestik itu disebut melibatkan sekitar 2,5 juta euro.

Di Nijmegen, Kaplan akan menandatangani kontrak berdurasi empat musim, yang membuatnya terikat hingga pertengahan 2030. Musim lalu, bek asal Turki itu sudah bermain untuk NEC dengan status pinjaman.

Dalam 30 pertandingan resmi bersama NEC, Kaplan meninggalkan kesan yang sangat baik. Ia juga berhasil mencetak dua gol.

Setelah empat tahun, Kaplan kini mendekati kepindahan permanen dari Ajax. Pada musim panas 2022, pemain berkaki kiri itu diboyong dari Trabzonspor dengan nilai transfer mencapai 9,5 juta euro.

Jumlah penampilannya akan berakhir di angka 25 laga resmi bersama Ajax. Di NEC musim ini, Kaplan akan bermain bersama rekan senegaranya, Emre Mor.

Eredivisie
Willem II crest
Willem II
WII
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE

Bagi klub asal Nijmegen itu, Kaplan merupakan tambahan yang sangat dibutuhkan, terlebih karena Philippe Sandler akan menepi dalam waktu lama.

NEC masih berharap bisa lolos ke fase grup Liga Champions. Duel dua leg melawan FK Bodø/Glimt menjadi rintangan terakhir.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google