Ahmed Shobeir mengkritik putranya, Mostafa, usai blunder fatal melawan Afrika Selatan

Ahmed Shobeir, mantan penjaga gawang Al Ahly, mengomentari kesalahan putranya, Mostafa Shobeir, kiper timnas Mesir, dalam pertandingan melawan Afrika Selatan yang berlangsung antara kedua tim pada Minggu kemarin.

Mesir kalah dengan skor satu gol tanpa balas, akibat kesalahan jelas dari Mostafa Shobeir, yang meninggalkan gawangnya dan maju jauh dari kotak penalti untuk menghalau bola, namun gagal melakukannya sehingga bola direbut pemain Afrika Selatan, Bongokuhle Hlongwane, yang kemudian mencetak gol.

Shobeir mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Al Nazer" yang disiarkan di "Qanat Al Nahar": "Afrika Selatan mencetak gol dari kesalahan fatal kiper Mostafa Shobeir".

Ia menambahkan: "Mahmoud El Gohary selalu mengajarkan kami bahwa kiper itu seperti pilot, kamu tidak ada urusan dengan menggiring bola, kamu mengambil bola dari atas penyerang, tetapi ada kepercayaan diri yang berlebihan dari Mostafa Shobeir".

Ia melanjutkan: "Mostafa ingin menggiring bola melewati lawan setelah menerima bola, dan ini bukan tugas seorang penjaga gawang, melainkan hanya tugas para bek dan pemain lainnya".

Shobeir menutup: "Semoga Mostafa sudah belajar dari pelajaran ini karena kepercayaan diri yang berlebihan terkadang membawa kita pada hasil seperti ini, dan memberi pelajaran untuk pertandingan-pertandingan mendatang".

Timnas Mesir selama jeda bulan September menjalani dua pertandingan pada matchday pertama dan kedua kualifikasi Piala Afrika 2027, melawan Angola dan Sudan Selatan.

Timnas Mesir bermain imbang tanpa gol melawan Angola, pada laga matchday pertama di Kairo, dan pada pertandingan matchday kedua menang atas Sudan Selatan dengan lima gol tanpa balas di Stadion Juba, Sudan Selatan.