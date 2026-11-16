Ahmed Shobeir: Al Ahly Takut pada Pyramids, Zamalek Harapkan Hasil Ini

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Pengamat media Ahmed Shobeir menganalisis posisi Al Ahly dan Pyramids jelang duel panas kedua tim pada 23 November ini di Liga Primer Mesir.

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Dalam pernyataannya di radio, Shobeir mengatakan: "Al Ahly menghadapi laga kontra Pyramids dengan selisih 4 poin untuk keunggulan Pyramids. Zamalek berharap kedua tim bermain imbang, atau lebih berharap lagi Al Ahly menang agar laju kereta Pyramids terhenti."

Ia melanjutkan: "Mungkinkah laju kereta Pyramids terhenti? Tidak ada tim yang selalu menang. Ini laga yang sulit bagi Al Ahly dan juga sulit bagi Pyramids."

Ia menambahkan: "Para pendukung Al Ahly merasa sangat takut menghadapi laga ini, dan mereka sepenuhnya berhak merasa begitu, karena Pyramids tampil luar biasa. Bahkan di pertandingan ketika mereka tidak berada dalam performa terbaiknya, mereka tahu cara memenangkannya. Pyramids belum kehilangan satu poin pun. Pyramids meraih kemenangan di liga, piala, Piala Liga, dan Liga Champions Afrika."

Mantan kiper Al Ahly itu menambahkan: "Karena itu, kali ini ada rasa takut di dalam klub Al Ahly. Pyramids memiliki rasa percaya diri, tetapi pada saat yang sama juga menghormati Al Ahly. Laga ini tidak mudah karena lawannya adalah Al Ahly."

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Ia menegaskan: "Ya, Pyramids memang lebih unggul atas Al Ahly dalam periode terakhir, tetapi Al Ahly memiliki sangat, sangat banyak senjata yang bisa digunakan untuk meraih kemenangan."

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Shobeir kemudian beralih membahas transfer Al Ahly, dengan menjelaskan: "Kemarin beredar kabar kuat soal negosiasi Al Ahly dengan Tarek Alaa, bek sayap Pyramids dan timnas senior Mesir."

Ia melanjutkan: "Kabar itu berasal dari klub ZED, tetapi sumber penting di dalam klub Al Ahly mengatakan kepada saya: kabar ini tidak berdasar. Kami sangat ingin mempertahankan Mohamed Hany, dan kami berharap urusan perpanjangan kontrak berakhir dengan baik sesuai ketentuan klub. Sulit bagi kami untuk mengubah sistem, apalagi kami sudah mengontrak pemain dengan cara ini."

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Wasit laga besar Al Ahly vs Pyramids

Komite Wasit Utama Federasi Sepak Bola Mesir yang dipimpin Essam Abdel Fattah mengumumkan penunjukan wasit internasional asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin laga Al Ahly kontra Pyramids , yang dijadwalkan berlangsung pada 23 November ini dalam pekan kesembilan Liga Primer Mesir.

Barton, yang memiliki pengalaman luas di turnamen internasional, dipilih untuk memimpin duel antara pemuncak klasemen dan tim peringkat kedua, mengingat besarnya arti hasil laga ini dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen.

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Pyramids memasuki laga ini sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 24 poin, sementara Al Ahly menempati posisi kedua dengan 20 poin. Artinya, Al Ahly berpeluang memangkas selisih menjadi satu poin jika menang, sedangkan Pyramids berupaya memperlebar jarak dan memperkokoh posisinya di puncak.

Barton memegang lisensi internasional dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sejak 2018, dan sejak itu telah ambil bagian di sejumlah turnamen besar, baik di level tim nasional maupun klub.

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Wasit asal El Salvador itu sebelumnya tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar, sebelum memimpin pertandingan di edisi terakhir turnamen tersebut pada 2026, sehingga memperkuat posisinya di antara wasit Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF).

Selama Piala Dunia Qatar, Barton memimpin tiga pertandingan, yang paling menonjol adalah laga Jepang vs Jerman, Brasil vs Swiss, serta Inggris vs Senegal di babak 16 besar.