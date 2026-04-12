Ahli wasit: Mbappé tidak layak mendapat penalti meskipun mengalami pendarahan

Dalam diskusi analitis mengenai keputusan wasit yang kontroversial terhadap Kylian Mbappé, selama pertandingan Real Madrid melawan Girona yang berakhir imbang (1-1) Jumat lalu, dalam ajang La Liga, pakar wasit Pavel Fernández menyampaikan pernyataan yang menarik, di mana ia membela keputusan untuk tidak memberikan tendangan penalti, meski sang bintang Prancis mengalami pendarahan di wajah.

Dalam komentarnya mengenai insiden tersebut, Fernandéz, analis wasit untuk "Radio Marca", mengatakan: "Pada akhirnya ini adalah permainan, tetapi kita harus mengesampingkan gambar Mbappé yang kemudian terlihat berdarah, karena hal itu memengaruhi penilaian terhadap insiden tersebut."

Dan ketika pembawa acara bertanya kepadanya: "Mengapa kita menghilangkannya? Bukankah itu bagian dari gambaran keseluruhan?", Fernandez menjawab: "Jika kita menghilangkannya, dan sejujurnya, dari semua tayangan ulang yang saya lihat, itu tidak terlihat seperti penalti bagi saya.. Saya tidak melihat gerakan yang disengaja dari pemain Girona maupun pukulan yang jelas, hanya gesekan ringan".

Mantan wasit itu melanjutkan: "Saya katakan dengan jelas, tanpa gambar itu, mungkin terlihat bahwa Mbappé berlebihan dalam terjatuhnya.. Itu adalah kesan saya saat itu dalam siaran langsung."

Menanggapi keberatan penyiar mengenai adanya pukulan yang jelas di lengan, Fernandez berkata: "Ketika Anda memutar ulang adegan tersebut dengan memperbesar gambarnya, semuanya tampak lebih jelas.. tetapi pada saat siaran langsung, hal itu tidak terlihat jelas."

Dia menyimpulkan: "Perasaan saya saat itu adalah 'mungkin lagi dari Mbappé… mencari penalti lagi'. Jadi bagi saya, saya tidak melihatnya sebagai pelanggaran yang layak mendapat penalti."