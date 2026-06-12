Agiri mengejek pernyataan Hugo Broos

Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, menanggapi dengan sinis pernyataan Hugo Broos, pelatih Afrika Selatan, setelah kedua tim bertanding dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Meksiko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia pada Kamis malam dengan kemenangan mudah atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang diwarnai tiga kartu merah.

Hugo Broos mengatakan bahwa para pemain lawan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bola pada beberapa periode pertandingan, meskipun Afrika Selatan bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Agiri menanggapi hal itu dalam konferensi pers setelah pertandingan, dengan mengatakan, "Saya pikir Afrika Selatan tidak memiliki pertahanan yang baik dan tidak memiliki penguasaan bola yang besar."

Pelatih Meksiko itu melanjutkan, "Mereka hanya menembak ke gawang kami sekali. Apa lagi yang bisa diharapkan?"

Dia menambahkan sambil tertawa, "Untungnya kami putus asa. Jika skornya 4-0 untuk kami, tidak akan ada komentar seperti ini."

Timnas Meksiko akan menghadapi Korea Selatan, yang mengalahkan Ceko dengan skor 2-1, pada putaran kedua fase grup.