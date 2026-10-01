Rumor pun mencuat terkait kemungkinan kepindahan Dani Olmo, bintang Barcelona, pada periode mendatang; sebab beredar kabar tentang keinginan Bayern Munich untuk memulangkannya ke Liga Jerman mengingat ia tidak memiliki posisi inti yang terjamin di Barcelona, sementara ia bisa menjadi elemen sentral di klub Jerman tersebut.

Meski belum ada kontak resmi hingga saat ini, Andy Bara selaku agennya mengungkap rencana masa depan sang pemain yang mencerminkan ikatan eratnya dengan Kroasia, dengan mengatakan: "Ia ingin mengakhiri perjalanan sepak bolanya di klub Dinamo Zagreb dan berharap bisa mewujudkannya - bahkan mungkin berkarier sebagai pelatih; sebab ia ingin memulai karier kepelatihannya di sana".

Andy Bara menambahkan dalam podcast "Inkubator": "Dani masih menyimpan jersey Dinamo bernomor 7 dengan namanya di rumahnya, hingga saat ini meskipun ia berada di Barcelona. Pemain-pemain lain berbicara dengannya, dan semua orang tahu kisahnya: ketika nama Olmo disebut, yang langsung terlintas di benak adalah klub Dinamo. Ia terikat dengan Dinamo jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang semestinya terikat dengannya tetapi nyatanya tidak demikian".

Bara juga mengungkap bahwa Dani Olmo rutin memberikan donasi yang murah hati dan tanpa pamrih untuk kota Vukovar, sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui; sebab ia mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar Katalan "Sport": "Dani Olmo terikat erat dengan Kroasia, sekarang saya akan mengungkap sesuatu yang tidak diketahui orang - dan saya berharap Dani tidak keberatan, karena saya sadar media Spanyol mungkin juga akan memberitakannya - yaitu bahwa sejak kepergiannya dari klub Dinamo, ia rutin mendonasikan 2% dari total gaji tahunannya untuk kota Vukovar".

Ia melanjutkan: "Itu jumlah yang besar jika dilihat dari nilai pendapatannya, dan ia terus melakukannya selama dua periode ia bermain bersama Leipzig dan sekarang bersama Barcelona. Ia tidak membicarakan hal ini di depan umum, tetapi saya ingin menyebutkannya karena ia layak mendapatkan apresiasi".

Agen Olmo menjelaskan bahwa hubungannya dengan sang pemain istimewa, dengan mengatakan: "Urusan dengan Dani tidak sebatas sisi profesional saja; bisa jadi ada kesepakatan lain yang lebih menguntungkan bagi saya - dari sisi finansial - tetapi semua itu tidak sebanding dengan perasaan yang saya alami bersamanya sejak awal".

Ia mengakhiri pernyataannya: "Hubungan ini dimulai sejak saat saya meyakinkannya untuk datang ke Zagreb; sebab saya memberitahunya bahwa itu kota yang indah dan aman, dan bahwa ada klub serta sosok - yaitu Zdravko Mamic saat itu - yang akan memberinya dukungan dan membantunya".











