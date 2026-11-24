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Fidel Carvalho Soares, agen penyerang Tottenham Hotspur asal Brasil Richarlison, mengungkap fakta di balik negosiasi Al-Ahli Saudi untuk merekrut kliennya dalam waktu dekat.

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Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Al-Ahli memasukkan Richarlison ke dalam daftar incarannya untuk direkrut dalam waktu dekat, jika penyerang asal Inggris mereka, Ivan Toney, hengkang ke salah satu klub Liga Primer yang berminat mendatangkannya.

Agen penyerang asal Brasil itu menanggapi kabar tersebut dalam pernyataannya kepada saluran Saudi "Al Arabiya". Ia mengatakan: "Richarlison sangat menyukai gagasan pindah ke Arab Saudi."

Namun, Fidel Carvalho Soares kemudian menambahkan: "Tetapi sejauh ini belum ada komunikasi apa pun dari pihak klub-klub (Saudi). Itu hanya rumor."

Nama Ivan Toney dikaitkan dengan banyak klub Liga Primer Inggris belakangan ini, terutama Newcastle United yang dilatih oleh pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, yang sebelumnya pernah menanganinya selama dua tahun di Al-Ahli.

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Selain itu, pemain berusia 30 tahun tersebut juga dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, seiring upaya "Setan Merah" mencari pemain baru di lini depan. Namun, situasinya belum jelas setelah penunjukan Mauricio Pochettino asal Argentina untuk menangani tim, menggantikan Michael Carrick asal Inggris.

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Crystal Palace juga menjadi klub terbaru yang berminat merekrut penyerang asal Inggris tersebut dalam waktu dekat, mengingat kebutuhan mereka akan pemain baru di posisi itu.

Minat ini muncul bersamaan dengan penunjukan pelatih asal Denmark Thomas Frank untuk menangani tim asal London tersebut ke depannya, menggantikan pelatih asal Prancis Pierre Sage.

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Frank memiliki hubungan erat dengan Ivan Toney, karena ia melatihnya di Brentford selama empat tahun penuh, antara 2020 dan 2024, sebelum sang penyerang asal Inggris pindah ke Al-Ahli pada musim panas 2024.

Di sisi lain, Ivan Toney tidak keberatan dengan gagasan kembali ke Liga Primer Inggris dalam waktu dekat, terlebih karena ia ingin mengamankan tempat permanen di skuad Timnas Inggris di bawah asuhan pelatih asal Jerman Thomas Tuchel.

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Jika ia hengkang, Al-Ahli harus segera merekrut penyerang baru. Hal inilah yang membuat klub tersebut mempertimbangkan untuk mendatangkan Richarlison dan memasukkannya ke dalam daftar incaran.

Situasi ini terjadi ketika nama penyerang asal Brasil itu juga dikaitkan dengan sejumlah klub lain, terutama Trabzonspor, tempat bintang asal Mesir Mohamed Salah bermain.

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Laporan media menyebutkan bahwa manajemen klub Turki tersebut menempatkan Richarlison sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang, seiring keinginan mereka membangun tim kuat yang mampu bersaing ketat pada paruh kedua musim.

Menurut laman Turki "61saat", Richarlison kembali masuk radar Trabzonspor setelah sempat menjadi incaran klub tersebut pada awal musim ini. Namun, negosiasi saat itu terhenti karena tingginya tuntutan finansial dari Tottenham.

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Pada awal musim, Tottenham meminta sekitar 20 juta euro untuk melepas penyerang asal Brasil tersebut. Kini mereka menurunkan harga yang diminta menjadi antara 10 hingga 15 juta euro, dalam upaya memuluskan kepergiannya dan meraih keuntungan finansial sebelum kontraknya berakhir.

Sebagai catatan, Richarlison tidak dapat bermain di Liga Primer Inggris karena Tottenham tidak memasukkannya ke dalam skuad 25 pemain mereka setelah ia meminta pergi pada awal musim panas ini.