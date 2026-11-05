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gavi(C)Getty images
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Agennya menegaskan: Akankah Gavi meninggalkan Barcelona pada Januari?

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
SSC Napoli
Gavi
Spanyol
Italia

Flick tidak terlalu mengandalkannya

Ivan de la Peña, agen Gavi, bintang Barcelona, menanggapi laporan-laporan yang membicarakan kemungkinan kepergian pemain lini tengah tersebut pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Situasi sulit yang dialami lulusan akademi La Masia itu, serta minimnya menit bermainnya, memicu meningkatnya spekulasi seputar masa depannya, di mana sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia tidak senang dengan berkurangnya perannya.

Laporan terbaru mengindikasikan bahwa Napoli siap menyediakan jalan keluar bagi juara Piala Dunia 2026 ini.

Meski demikian, perwakilan Gavi menyatakan bahwa ia belum bernegosiasi dengan klub mana pun dan bahwa pemain lini tengah asal Spanyol itu akan tetap bertahan di Barcelona.

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08 Nov 2026

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De la Peña mengatakan, menurut situs "tribuna": "Saya tidak bernegosiasi dengan siapa pun. Gavi akan tetap bertahan."

Meskipun telah memulihkan kebugaran fisiknya secara penuh dan terbebas dari masalah cedera, Gavi hanya mampu tampil dalam delapan pertandingan musim ini, 2 di antaranya sebagai pemain inti.

Cedera Rodri kini telah membuka pintu bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk mengembalikan posisi pentingnya di dalam tim Catalan tersebut.

 

 

 

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