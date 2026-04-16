Agen Michael Ballack mengkritik perilaku dan penampilan pemainnya sendiri: 'Dia mendapat balasan yang pantas'

Di Jerman, orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat perbedaan usia yang mencolok antara agen Michael Ballack (49) dan kliennya, Lennart Karl (18). Bintang muda Bayern München itu tampil pada Rabu malam dengan mengenakan pakaian berwarna merah muda cerah.

Karl, yang mengalami musim terobosannya bersama Der Rekordmeister, saat ini sedang mengalami cedera. Namun, ia tetap turun ke lapangan pada Rabu untuk merayakan kemenangan dalam dua leg melawan Real Madrid (6-4 secara agregat) di Liga Champions.

Dalam wawancara dengan DAZN, Ballack tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya. “Fakta bahwa dia sama sekali melompat dengan cedera hamstringnya, itu sudah terlalu berlebihan. Tapi mari kita anggap saja itu karena antusiasme dan semangat mudanya.”

Penampilan Karl yang mencolok juga menimbulkan kehebohan. Pemain senior Joshua Kimmich telah meminta para pendukung Bayern München untuk datang ke Allianz Arena dengan mengenakan pakaian berwarna merah, tetapi karena pakaian berwarna merah muda cerah yang dikenakan pemain muda Jerman itu, orang hampir mengira dia buta warna.

Ballack yakin Karl akan belajar sendiri. “Dia akan mendapat balasannya di ruang ganti, saya yakin akan hal itu.” Namun, ia menambahkan bahwa ia juga akan mengirim pesan pribadi kepada pemainnya.

Ballack terutama berpendapat bahwa Karl harus menyesuaikan perilakunya di tribun saat dia tidak dalam kondisi prima. Dia melewatkan sebagian besar pertandingan, termasuk gol yang tercipta menjelang akhir babak pertama. Remaja itu sudah meninggalkan tempat duduknya pada menit ke-39 dan baru kembali ke kursinya pada menit ke-52.

Rekan setimnya, Aleksandar Pavlovic, menolak untuk secara terbuka mengkritik sahabat karibnya itu. “Kamu tahu kan orang itu. Dia ingin menonjol. Kita lihat lagi hari ini. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau.”