Agen Donis mengungkap fakta soal kepergiannya dari timnas Arab Saudi

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Shukri Shukrani, agen pelatih Yunani Georgios Donis selaku pelatih kepala timnas Arab Saudi, mengungkap kebenaran soal kepergiannya dari kursi kepelatihan timnas Arab Saudi pada periode mendatang.

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Beberapa laporan media sebelumnya memperkirakan kepergian Donis dari kursi kepelatihan timnas Arab Saudi pada periode mendatang, khususnya sebelum dimulainya Piala Asia 2027, di mana nama pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, mantan pelatih timnas Portugal, dicalonkan untuk menduduki posisi tersebut menggantikannya.

Agen Donis menanggapi kabar tersebut, dalam pernyataan kepada saluran "Al Arabiya" Arab Saudi, dengan mengatakan: "Pelatih dan staf kepelatihannya merasa bahagia dan penuh ambisi, serta sepenuhnya fokus pada pekerjaan mereka bersama timnas Arab Saudi."

Ia menambahkan: "Suasana luar biasa menyelimuti seluruh tim, ada semangat dan komitmen untuk mencapai target yang diharapkan, dan inilah fokus utama pelatih beserta tim kepelatihannya."

Shukrani menegaskan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Donis, dalam konferensi pers yang berlangsung usai kemenangan dalam laga persahabatan atas Korea Selatan dengan skor 3-2, kemarin Jumat, di Stadion Jassim bin Hamad, ibu kota Qatar, Doha.

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Donis mengatakan seusai pertandingan: "Kalian tahu bahwa saya orang yang terus terang dan menyampaikan banyak pesan, saya merasa diri saya bagian dari Arab Saudi, dan bukan sekadar pelatih biasa, bahkan ketika saya menjadi pelatih klub-klub di sini."

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Ia menambahkan: "Setelah penundaan Piala Asia, saya memberi tahu staf kepelatihan saya bahwa kontrak kami berakhir sebelum jadwal baru turnamen tersebut, lalu sebagian orang mengedarkan nama-nama pelatih besar, dan ini adalah rumor yang sama sekali tidak berguna."

Ia melanjutkan: "Bahkan setelah saya kembali dari Jeddah, seorang teman asal Yunani di Neom memberi tahu saya tentang kabar pemecatan saya usai Piala Teluk, dan inilah saya hari ini tetap bertahan bersama timnas."

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Ia melanjutkan: "Rumor tidak memengaruhi saya secara pribadi, tetapi merugikan ruang ganti, dan orang-orang di sekitar kami memahami besarnya pekerjaan kami, dan apa yang dihembuskan tidaklah adil bagi kami."

Ia menyambung: "Sepak bola Arab Saudi memiliki generasi baru yang membutuhkan strategi masa depan yang jelas, dan bahkan jika bukan saya yang menjadi pelatih kepala timnas ini, saya akan selalu menjadi pendukung nomor satu Arab Saudi."

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Ia menutup: "Program teknis yang saya sajikan mencakup tahap hingga jeda Maret mendatang untuk menggelar laga-laga persahabatan selama periode tersebut, dengan tahap tersebut akan dilanjutkan dengan fase persiapan dan pematangan untuk partisipasi kami di Concacaf."

Ini bukan kali pertama Donis membantah kabar kepergiannya dari timnas Arab Saudi, karena ia pernah melakukannya beberapa jam sebelum laga persahabatan melawan Korea Selatan.

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Donis mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Al Riyadiah" Arab Saudi, pada Rabu lalu: "Saya tidak peduli dengan rumor yang dilontarkan dari waktu ke waktu seputar masa depan karier saya bersama timnas Arab Saudi."

Ia menambahkan: "Yang saya pedulikan saat ini adalah mengembangkan Arab Saudi dan fokus pada pekerjaan, saya memiliki pengalaman untuk menghadapi apa yang beredar seputar masa depan karier saya, dan saya akan memberikan yang terbaik yang saya miliki demi melayani sepak bola Arab Saudi."

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Perlu diingat bahwa Donis menangani timnas Arab Saudi pada April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Herve Renard, hanya dua bulan sebelum bergulirnya turnamen Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan tersingkir dari babak pertama.

Timnas Arab Saudi bermain imbang di Piala Dunia melawan Uruguay 1-1 dan Tanjung Verde tanpa gol, sementara kalah dari Spanyol dengan empat gol tanpa balas, hingga menjadi juru kunci Grup H dengan hanya dua poin.

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Meski demikian, pelatih asal Yunani itu berhasil membawa Arab Saudi meraih gelar pertamanya dalam 23 tahun, ketika ia menjuarai turnamen Piala Teluk Arab edisi kedua puluh tujuh "Khaleeji 27", pada Oktober lalu.

Donis meraih gelar tersebut dengan cara terbaik yang mungkin, di mana timnas Arab Saudi berhasil memenangi 4 dari 5 pertandingan, dan melewati laga kelima lewat adu penalti, serta mencetak 8 gol, tanpa gawangnya kebobolan satu gol pun.

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Secara umum, timnas Arab Saudi menjalani 12 pertandingan di bawah kepemimpinan Donis, baik di level resmi maupun persahabatan, meraih 6 kemenangan, berbanding 4 hasil imbang dan dua kekalahan, serta mencetak 16 gol, sementara gawangnya kebobolan 9 gol.