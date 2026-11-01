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Diterjemahkan oleh

AEK Athena mendapat pukulan telak jelang menghadapi Real Madrid di Liga Champions

Panathinaikos vs AEK Athens
Panathinaikos
AEK Athens
Super League
AEK Athens vs Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Yunani
Spanyol

Pertandingan akan berlangsung pada hari Rabu

AEK Athena menelan kekalahan mengejutkan dari rival sekotanya, Panathinaikos, dengan skor dua gol tanpa balas, dalam laga derby yang mempertemukan keduanya pada hari Minggu ini. Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama mereka musim ini di Liga Yunani, menjelang ujian berat di Eropa menghadapi Real Madrid pada Selasa malam, dalam rangkaian pertandingan matchday keempat Liga Champions Eropa.

Kekalahan ini datang pada momen yang sulit bagi klub asal Yunani tersebut, yang masuk ke laga dengan moral tinggi setelah meraih 3 kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Namun, mereka gagal melanjutkan rentetan hasil positifnya, sehingga poin mereka tak bertambah dan jarak dengan Panathinaikos melebar menjadi 7 poin.

Tuan rumah tidak memberi lawan kesempatan untuk menarik napas, setelah Andreas Tetey membuka keunggulan pada menit pertama pertandingan, menempatkan AEK Athena dalam tekanan sejak awal, sebelum Santiago Andino menggandakan keunggulan lewat gol kedua di awal babak kedua, dan semakin menyulitkan upaya tim tamu untuk bangkit.

AEK Athena berusaha memperkecil ketertinggalan dan kembali ke atmosfer pertandingan, serta menciptakan sejumlah peluang yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk mengubah jalannya laga. Akan tetapi, mereka gagal mengonversinya menjadi gol, meski bermain dengan keunggulan jumlah pemain pada 20 menit terakhir, hingga akhirnya harus pulang dengan kekalahan menyakitkan dari rival tradisionalnya.

Pertandingan berikutnya
AEK

AEK

Champions League

04 Nov 2026

RMA

RMA

Hasil ini menempatkan AEK Athena di hadapan tantangan besar untuk segera memulihkan keseimbangannya, sebab mereka tidak memiliki banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan sebelum menjamu Real Madrid, dalam laga yang menuntut konsentrasi dan kedisiplinan lebih tinggi. Terlebih, Los Blancos datang ke pertandingan dengan ambisi melanjutkan kemenangan, yang membuat tugas tuan rumah semakin berat setelah kekalahan di laga derby.

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