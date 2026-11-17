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Dampak kekalahan telak yang dialami timnas Belanda dari Jerman tidak berhenti saat peluit panjang dibunyikan. Kemarahan berpindah dari lapangan ke ruang ganti, sementara para pemain mengakui bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keruntuhan yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

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Timnas Belanda menelan kekalahan menyakitkan dari Jerman dengan skor 0-5 pada Senin malam, salah satu hasil terburuk mereka dalam 67 tahun, di laga pamungkas fase grup UEFA Nations League.

Denzel Dumfries, yang mengenakan ban kapten menggantikan Virgil van Dijk, mengungkapkan suasana di antara para pemain seusai pertandingan. "Tentu saja ada kemarahan di antara kami. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi, dan wajar untuk mengungkapkannya. Saya merasa marah dan malu," ujarnya, seperti dikutip Bild.

Bek sayap Real Madrid itu menambahkan, sekaligus mengungkap terjadinya adu mulut di antara para pemain di ruang ganti: "Ada juga saling lontar kata-kata setelah pertandingan. Ada pula beberapa hal yang diucapkan dan saya sepenuhnya setuju dengannya, yang terpenting adalah kami para pemain harus memikul tanggung jawab ketika keadaan menjadi sulit."

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Dumfries melanjutkan: "Ketika kami menghadapi masalah sebagai tim, semuanya runtuh." Ucapan itu merujuk pada cara timnas Belanda kehilangan soliditasnya dalam laga tersebut, setelah tak mampu mengatasi keunggulan Jerman di babak kedua. Upaya para pemain untuk kembali solid tidak hanya terjadi setelah peluit panjang. Pada menit ke-77, ketika Jerman sudah unggul lima gol, para pemain Belanda berkumpul di lapangan setelah Dumfries memanggil rekan-rekannya untuk menunjukkan reaksi di tengah keruntuhan tim.

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Kiper Bart Verbruggen menjelaskan alasan di balik momen berkumpul tersebut. "Ini soal menunjukkan sedikit harga diri. Sudah sangat jelas bahwa kami tidak akan bisa memenangi pertandingan, tetapi kami harus berusaha mencegah situasi menjadi lebih buruk," katanya.

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Sebelumnya, pelatih Xavi mengakui besarnya keterkejutan yang ia rasakan. "Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah kejutan bagi saya. Tanpa semangat yang tepat, Anda tidak bisa meraih apa pun, baik dalam sepak bola maupun dalam kehidupan. Setelah gol kedua dan ketiga, kami runtuh, dan itu tidak seharusnya terjadi," ujarnya.

Kekalahan ini datang hanya beberapa hari setelah Belanda menang besar 7-0 atas Yunani. Suasana di dalam tim pun berubah drastis, setelah skuad gagal mempertahankan performanya saat menghadapi Jerman. Padahal, mereka masih mampu bersaing selama hampir satu jam sebelum kebobolan empat gol dalam 17 menit.

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Dumfries dan rekan-rekannya tidak akan mendapat kesempatan cepat untuk memperbaiki citra, karena timnas Belanda baru akan menjalani laga internasional berikutnya pada Maret 2027. Jeda ini memberi staf pelatih dan para pemain waktu untuk mengevaluasi penyebab keruntuhan serta membenahi masalah yang tampak jelas saat melawan Jerman.

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