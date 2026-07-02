Adik perempuan Cristiano Ronaldo punya kabar besar mengenai masa depannya

Cristiano Ronaldo sedang menjalani Piala Dunia terakhirnya. Hal ini diungkapkan oleh saudara perempuannya, Kátia Aveiro, pada Kamis di Sport TV. Penyerang berusia 41 tahun itu akan bertanding bersama Portugal di babak 16 besar melawan Kroasia. Jika menang, Spanyol akan menjadi lawan mereka di babak perempat final.

''Menurut informasi yang saya miliki, dia akan mengucapkan selamat tinggal. Bukan hari ini, tapi saya rasa ini adalah tur perpisahan. Maksud saya, untuk tim nasional. Menurut sumber terpercaya, ini adalah 'tarian terakhir'nya, yaitu Piala Dunia. Jadi, nikmatilah sebentar lagi,'' kata kakak sang pemain veteran itu sesaat sebelum memasuki stadion di Toronto.

Kátia Aveiro sangat bangga pada kakaknya. “Dia telah mendominasi selama lebih dari dua puluh tahun. Lihatlah di mana kami, keluarga Aveiro, berada sekarang. Dan dari mana kami berasal. Lihatlah penderitaan yang telah dialami ibu saya. Apakah mereka pikir kritik bisa merusak kebahagiaan kami? Tidak pernah!”

Adik perempuan Ronaldo ini yakin Portugal akan menang. “Saya yakin dan pada akhirnya kami yang akan tersenyum. Cristiano juga yakin, dia tidak se-nervous kami. Saya merasakan energi positif dan keyakinan. Bagi kami, para penggemar, itu sangat menenangkan. Kami bisa percaya.”

“Spanyol di babak 16 besar? Siapa pun lawannya, kami akan siap menghadapinya,” kata Kátia Aveiro yang penuh harapan, yang menyaksikan tim Spanyol menang telak 3-0 atas Austria.

Ronaldo telah mencatatkan 231 penampilan internasional bersama timnas Portugal dan mencetak 145 gol dalam rentang waktu tersebut. Pemimpin lini serang ini meraih gelar juara Eropa pada 2016 dan juga dua kali menjuarai Nations League. Tujuan utamanya tetaplah memenangkan Piala Dunia.

Masa depan Ronaldo di tim nasional masih belum pasti. Ia sendiri belum mengambil keputusan definitif dan saat ini sepenuhnya fokus pada kesuksesan bersama Portugal di putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.