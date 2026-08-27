Untuk membuka musim baru sepakbola, adidas meluncurkan bola pertandingan resmi untuk Liga Champions UEFA 2026-27 dan Liga Champions Wanita UEFA 2026-27. Memperkenalkan dua desain khas yang merayakan dedikasi, ambisi, dan upaya kolektif di balik kesuksesan di level tertinggi sepakbola klub Eropa.

Terinspirasi oleh keyakinan bahwa juara dibentuk saat tidak ada yang menyaksikan, bola pertandingan resmi Liga Champions UEFA merayakan kerja keras yang tak terlihat yang mendefinisikan kesuksesan. Mengambil inspirasi dari gambaran para pemain yang berlatih di pagi hari yang dingin dan berkabut, desain ini mengubah kabut yang melayang di atas lapangan sepakbola menjadi ekspresi visual dari dedikasi, ambisi, dan pencapaian.

Dengan latar warna dasar putih, sentuhan metalik menghadirkan kedalaman dan dimensi pada bola, sementara kabut mengalir melalui bintang-bintang ikonik Liga Champions UEFA, menangkap dan membiaskan cahaya untuk menerangi setiap bintang dengan semburat warna yang hidup.

adidas

Logo adidas dan logo Liga Champions UEFA tampil dalam warna merah muda mencolok, menambahkan aksen cerah lainnya pada desain tersebut. Hasilnya adalah ekspresi visual dinamis dari perjalanan dari persiapan yang tak terlihat menuju panggung paling gemerlap dalam sepakbola klub Eropa, yang secara intrinsik terhubung dengan identitas Liga Champions UEFA yang lebih luas.

Merayakan kebangkitan tak terbendung dari sepakbola wanita, bola pertandingan resmi Liga Champions Wanita UEFA menghidupkan “Ring of Light” melalui lingkaran khas kompetisi yang terdiri dari sebelas bintang, satu untuk setiap pemain di lapangan, menciptakan simbol kuat dari persatuan, kerja sama tim, dan ambisi kolektif.

adidas

Desain ini memancarkan kecepatan, semangat, dan energi dari era baru, dengan sentuhan grafis dinamis yang memberikan kesan bahwa lingkaran bintang bergerak melintasi permukaan bola. Nuansa ungu cerah yang dipadukan dengan aksen emas dan oranye menyatu di atas dasar putih bersih, sementara detail perak metalik menambahkan kedalaman.

Logo adidas dan logo Liga Champions Wanita UEFA ditampilkan dalam warna hitam, menciptakan kontras tegas dengan palet warna bola yang cerah. Detail halus yang dimasukkan ke dalam grafis memberi penghormatan kepada anthem ikonik kompetisi tersebut, menghubungkan desain ini kembali ke warisan kaya itu.

Belanja: bola pertandingan adidas x Liga Champions 2026-27

adidas

Bola pertandingan adidas Champions League 2026-27 kini sudah tersedia untuk dibeli di adidas dan peritel terpilih.







