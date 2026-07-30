Pemain berkebangsaan Jerman Karim Adeyemi yang baru saja bergabung dengan skuad Barcelona menegaskan bahwa rekan senegaranya Hansi Flick, direktur teknik Barca, tidak perlu meyakinkannya untuk bergabung dengan "klub terbesar di dunia" menurut ungkapannya.

Adeyemi resmi bergabung dengan skuad Barcelona sejak sepekan lalu, datang dari Borussia Dortmund, dan saat ini berada di pemusatan latihan klub Catalan tersebut di Inggris, sebagai persiapan menyambut musim baru.

Adeyemi berkata dalam wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo" mengenai usaha Flick meyakinkannya untuk bergabung dengan Barcelona: "Kata meyakinkan tidak tepat. Ia hanya menghubungi saya dan bertanya apakah saya ingin bergabung. Tentu saja saya menjawab iya, karena ini klub terbesar di dunia, dan kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ia tidak perlu meyakinkan saya. Saya sudah lama mempercayainya, dan saya sangat menghormatinya".

Ia menambahkan: "Saya berharap (Flick) melihat pada diri saya apa yang bisa saya berikan untuk tim di atas lapangan. Ia mengenal saya dengan baik dari timnas Jerman, dan hubungan kami sangat erat".

Ketika ditanya soal pertandingan melawan Barcelona saat ia masih di Dortmund pada perempat final Liga Champions Eropa 2025, ia menjelaskan: "Sungguh luar biasa! Itu termasuk salah satu pertandingan terbaik yang bisa dijalani. Kamu berhadapan dengan tim yang hebat, klub yang bersejarah, dan kamu selalu punya motivasi besar ketika bermain melawan yang terbaik. Kedua pertandingan itu sangat sulit, tapi kami menikmatinya".

Barcelona menang di pertandingan leg pertama di kandangnya sendiri (4-0), tetapi kalah di Jerman (3-1), dan mengenai hal ini Adeyemi berkata: "Kami hampir menang. Andai keberuntungan sedikit berpihak pada kami, kami pasti menang".

Mengenai harapannya bermain di Camp Nou, bintang Jerman itu mengungkapkan: "Menurut saya itu akan luar biasa. Saya rasa stadion itu belum sepenuhnya rampung, tetapi kawan, itu adalah stadion dengan sejarah yang panjang, dan akan menjadi hal yang luar biasa untuk menjadi bagian darinya".

Mengenai kemungkinan kembalinya ia ke timnas Jerman lewat pintu Barcelona, Adeyemi berkata: "Saya rasa begitu, tetapi pada akhirnya saya harus membuktikannya di atas lapangan. Hanya saya sendiri yang menentukan apakah saya akan kembali ke timnas atau tidak. Saya yakin jika saya bermain dengan baik, saya akan berada di sana".

Ketika ditanya bagaimana ia mendeskripsikan dirinya sebagai pemain, Adeyemi menambahkan: "Saya memiliki kecepatan, tentu saja, tetapi saya juga punya hal-hal lain yang saya sumbangkan dalam permainan: kecepatan, saya bagus dalam situasi satu lawan satu, saya bisa bermain di sayap, sebagai penyerang murni. Saya rasa saya serba bisa dan saya rasa itulah yang membuat saya sedikit berbeda, mungkin".

Adeyemi menyebut bahwa Cristiano Ronaldo adalah pemain terbaik yang pernah ia hadapi, dengan berkata "Kami hanya bertemu sekali, tetapi ia tidak dalam kondisi terbaiknya", sekaligus mengakui pada saat yang sama bahwa Lionel Messi adalah yang terbaik secara keseluruhan.

Mengenai harapannya untuk musim Barcelona, ia mengungkapkan: "Saya punya firasat bahwa musim ini akan sangat istimewa, dan saya berharap kami meraih banyak gelar. Pencapaian besar menanti kami; kami ingin meraih segalanya, dan kami mampu melakukannya. Inilah yang kami latih, dan kami mengerahkan seluruh kemampuan kami setiap hari".

Ia melanjutkan: "Tentu saja, impian saya adalah memenangkan Liga Champions Eropa. Saya nyaris memenangkannya, tetapi sayangnya kami kalah (ketika ia mencapai final bersama Dortmund pada tahun 2024), dan itulah impian saya. Itulah yang saya kejar setiap hari".

Ketika ditanya apakah ia takut bersaing dengan Lamine Yamal untuk posisi sayap kanan, mantan bintang Dortmund itu berkata: "Tidak, saya tidak takut pada pemain mana pun. Saya tahu jika saya mengerahkan seluruh kemampuan saya, saya akan mendapatkan kesempatan bermain".

Mengenai menonton pertandingan ketika berada di rumah, ia mengakhiri pernyataannya: "Sejujurnya, saya tidak pernah menjadi tipe orang yang tahu segalanya tentang setiap pemain dan setiap nama. Sebagian orang mungkin menyebut saya bodoh karena itu, tetapi ketika saya di rumah, saya hanya ingin melakukan hal-hal lain selain sepak bola".