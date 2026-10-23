Bintang Barcelona, Karim Adeyemi, menegaskan bahwa Xavi Espart adalah pemain akademi yang paling membuatnya terkesan dibandingkan yang lain.

Hal itu disampaikan setelah Adeyemi menjawab pertanyaan para suporter klub Catalan itu melalui kanal YouTube-nya, Jumat, dua hari sebelum El Clasico, serta berbicara tentang bulan-bulan pertamanya bersama tim.

Mengenai El Clasico pertamanya, Adeyemi berkata: "Saya sangat bersemangat, tentu saja."

Terkait nasihat paling penting yang ia terima dari pelatih Hansi Flick, ia menjelaskan: "Hal terpenting yang ia katakan kepada saya adalah agar menikmati suasana klub dan orang-orang di Catalonia."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Soal destinasi favoritnya untuk menghabiskan liburan, ia mengungkapkan: "Sangat sulit untuk menentukan satu destinasi. Saya suka Jepang, dan saya juga suka pergi ke Albania dan Kosovo."

Mengenai gol-gol favoritnya, ia berkata: "Gol favorit saya adalah yang saya cetak ke gawang Chelsea di Liga Champions Eropa, tetapi saya juga menyukai gol pertama yang saya cetak dengan jersey Barcelona."

Terkait keputusannya pindah ke Barcelona, ia menegaskan: "Saya benar-benar yakin dengan keputusan saya. Pemain-pemain terbaik di dunia selalu bermain untuk klub ini, dan Barcelona adalah klub yang luar biasa."

Soal kemampuan bahasa Spanyolnya, ia menambahkan: "Adaptasinya berjalan dengan mudah, tetapi bahasa Spanyol saya..."

Mengenai pemain favoritnya di Barcelona, selain Lionel Messi, ia menjawab: "Andres Iniesta, Neymar, dan Ronaldinho."

Terkait pemain akademi La Masia yang paling membuatnya terkesan dibandingkan yang lain, ia berkata: "Xavi Espart memang pemain yang sangat bagus, dan ia membuat saya terkesan."

Soal hubungan istimewanya dengan Hansi Flick, Adeyemi berkata: "Saya rasa begitu. Ia adalah salah satu alasan utama yang mendorong saya untuk datang, dan saya sangat berterima kasih kepadanya. Flick adalah sosok yang sangat penting bagi semua pemain, dan ia memiliki hubungan khusus dengan setiap pemain."

Mengenai pemain tersulit yang harus ia hadapi dalam bertahan selama latihan, ia menutup: "Lamine Yamal, begitu juga Raphinha. Saya tidak bisa memilih hanya satu pemain."