Tim nasional Spanyol terhindar dari kehilangan salah satu pemain utamanya dalam pertandingan puncak yang sedang berlangsung melawan tim nasional Prancis di Stadion Dallas, pada semifinal Piala Dunia 2026.

Dalam salah satu momen yang kontroversial, Michael Olise melakukan tekel keras terhadap pergelangan kaki Rodri, namun wasit tidak mengeluarkan kartu apa pun kepada bintang timnas Prancis tersebut dalam insiden tersebut.

Akun “Archivo Far” di platform “X” mengecam apa yang mereka sebut sebagai “ketidakberanian” para wasit Video Asisten Wasit (VAR), karena tidak campur tangan dalam insiden tersebut untuk meminta wasit lapangan meninjau ulang kejadian itu.

Akun tersebut menyoroti bahwa Oliése terlambat dalam upayanya merebut bola, yang mengakibatkan ujung sepatunya menancap di pergelangan kaki luar Rodri, sehingga menyebabkan pergelangan kakinya terkilir.

"Archivo VAR" menambahkan bahwa insiden tersebut layak mendapat kartu merah langsung, karena telah membahayakan keselamatan fisik pemain Spanyol tersebut secara nyata.

Pengusiran tersebut, seandainya terjadi, akan sangat mempersulit misi timnas Prancis dalam pertandingan ini, mengingat Spanyol berhasil memimpin melalui Mikel Oyarzabal pada menit ke-22, memanfaatkan tendangan penalti yang diperoleh Lamine Yamal setelah dilanggar oleh Lucas Den.

Perlu diingat bahwa pemenang pertandingan ini akan menunggu di final, melawan pemenang dari semifinal lainnya yang mempertemukan Argentina dan Inggris, besok Rabu.