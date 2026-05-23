Ada lagi perkembangan baru dalam kasus 'Spygate': Pemilik Hull City menuntut keadilan

Pemilik Hull City, Acun Ilicali, telah menyatakan akan mengambil langkah hukum jika timnya tidak keluar sebagai pemenang dalam final babak play-off pada Sabtu nanti. Hal ini dipicu oleh insiden 'Spygate' yang kini sudah terkenal.

Middlesbrough kalah dalam semifinal melawan Southampton pekan lalu, namun tetap berhak bertanding melawan Hull City di Stadion Wembley pada hari Sabtu. The Saints didiskualifikasi setelah terungkap bahwa klub tersebut telah memata-matai sesi latihan Middlesbrough.

Southampton mengakui kesalahannya, tetapi awal pekan ini menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan. Klub tersebut memang menganggap hukuman tersebut tepat, tetapi sama sekali tidak proporsional.

Namun, masalah seputar skandal Spygate belum selesai. Pemilik Hull City juga tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menyebutnya 'tak terbayangkan' bahwa Middlesbrough diizinkan bertanding kembali di babak playoff. "Kami hanya menginginkan keadilan. Jika keadilan hilang, tak ada yang akan menikmati sepak bola lagi," katanya kepada BBC.

"Jika pelanggaran ini begitu serius hingga sebuah klub dikeluarkan dari babak play-off, mengapa mereka tidak menghentikan semifinal, menunggu hasil penyelidikan, mendiskualifikasi Southampton, dan mengizinkan Wrexham untuk ikut serta?", kata Ilicali dengan nada penuh semangat.

"Tim yang tersingkir lalu dimasukkan kembali - pengacara kami juga mengatakan hal ini - adalah keputusan yang sangat keliru." Pendapat Ilicali tidak bisa lebih jelas lagi.

Hull City dan Middlesbrough akan bertanding pada pukul 16.30. Pemenangnya akan bergabung dengan Ipswich Town dan Coventry City dan akan tampil di level tertinggi Inggris musim depan.