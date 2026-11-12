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PSV berupaya mendatangkan Kevin De Bruyne, seperti dikonfirmasi wartawan peliput klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad menyusul pemberitaan media asing pada Rabu malam. Juara bertahan liga itu berharap bisa mewujudkan transfer sensasional.

De Bruyne, 35 tahun, diharapkan memberi pelatih sukses Peter Bosz lebih banyak opsi menyerang. Elfrink menulis bahwa ada "harapan besar" gelandang ternama dunia itu bisa datang ke Eindhoven.

"Sudah ada kontak dengan pemain asal Belgia itu di level tertinggi. Ia telah bertahun-tahun bekerja dengan fisioterapis PSV Eddy Pepels di timnas Belgia," tambah sang jurnalis.

Menurut Elfrink, PSV tidak perlu membayar "biaya transfer yang sangat besar" untuk De Bruyne, yang kontraknya di Napoli berakhir pada musim panas mendatang. "Namun, bintang asal Belgia itu harus menerima gaji yang sangat tinggi, seperti yang juga diterima Ivan Perisic di PSV."

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"Untuk pemain sekaliber ini, PSV tentu selalu bersedia merogoh kocek dalam-dalam, asalkan semuanya tetap dalam batas yang dapat diterima," kata Elfrink.

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Menurut Elfrink, De Bruyne menanggapi pendekatan PSV dengan "tidak menolak sama sekali". Dalam beberapa pekan mendatang, akan terlihat apakah transfer itu bisa terwujud.

Jika PSV berhasil membawa De Bruyne ke Belanda, ia bisa menjalani debut melawan Feyenoord pada 10 Januari. Namun, ia belum bisa dimainkan di Liga Champions pada bulan itu.

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De Bruyne bisa meninggalkan Napoli setelah hanya satu setengah tahun. Ia bergabung dengan klub asal Italia selatan itu setelah menjalani sepuluh musim yang sangat sukses bersama Manchester City.

Pemain berpengalaman itu telah tampil 36 kali untuk Napoli. Dalam jumlah pertandingan tersebut, ia mencetak sembilan gol dan enam assist. Musim ini, De Bruyne telah mencetak empat gol di Serie A. Di Liga Champions, ia belum mencetak gol.