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PSV mengincar Kevin De Bruyne, seperti dikonfirmasi jurnalis peliput klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad menyusul pemberitaan dari luar negeri pada Rabu malam. Juara bertahan liga Belanda itu berharap bisa mewujudkan transfer mengejutkan.

De Bruyne, 35 tahun, diharapkan memberi pelatih sukses Peter Bosz lebih banyak pilihan di lini serang. Elfrink menulis bahwa ada "harapan besar" gelandang ternama dunia itu bisa datang ke Eindhoven.

"Kontak dengan pemain Belgia itu telah terjalin di level tertinggi. Di timnas Belgia, ia telah bertahun-tahun bekerja dengan petugas medis PSV, Eddy Pepels," tambah sang jurnalis.

Menurut Elfrink, PSV tidak perlu membayar "biaya transfer yang sangat besar" untuk De Bruyne, yang kontraknya bersama Napoli berakhir pada musim panas mendatang. "Namun, bintang Belgia itu harus mendapat gaji besar, seperti yang juga diterima Ivan Perisic di PSV."

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"Untuk pemain sekaliber ini, PSV tentu selalu bersedia merogoh kocek dalam-dalam, asalkan semuanya tetap dalam batas yang wajar," kata Elfrink.

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Menurut Elfrink, De Bruyne "sama sekali tidak menolak" pendekatan PSV. Dalam beberapa pekan mendatang, akan terlihat apakah transfer itu dapat terwujud.

Jika PSV berhasil mendatangkan De Bruyne ke Belanda, ia bisa menjalani debut melawan Feyenoord pada 10 Januari. Namun, ia belum bisa dimainkan di Liga Champions pada bulan itu.

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De Bruyne bisa meninggalkan Napoli setelah hanya satu setengah tahun. Ia bergabung dengan klub Italia selatan itu setelah menjalani sepuluh musim yang sangat sukses bersama Manchester City.

Pemain veteran itu telah tampil dalam 36 pertandingan bersama Napoli, dengan torehan sembilan gol dan enam assist. Musim ini, De Bruyne mencetak empat gol di Serie A. Di Liga Champions, ia belum mencetak gol.