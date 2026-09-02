Pemain 24 tahun itu pada akhir musim lalu menolak perpanjangan kontrak yang diinginkan pihak klub di SC Freiburg dan sebagai gantinya secara terbuka menyatakan keinginan untuk pindah.

Namun, ketika tawaran konkret dari klub-klub Premier League, yang kabarnya memasukkan Atubolu dalam daftar incaran, tak kunjung datang, dan SC sudah merekrut Mio Backhaus dari Werder Bremen sebagai pengganti, kiper yang 22 kali membela tim nasional Jerman U-21 itu tiba-tiba terancam menepi di tribune.

Atubolu menjalani seluruh masa pramusim masih di Freiburg, berlatih secara individu terpisah dari tim. Sesaat sebelum bursa transfer ditutup, pembicaraan dengan Eintracht akhirnya menjadi lebih konkret. Karena Frankfurt tampaknya tidak mampu memenuhi biaya transfer untuk pembelian pada musim panas ini, muncullah skenario peminjaman disertai opsi pembelian dan kemungkinan kewajiban membeli.

"Semuanya terjadi begitu cepat sampai saya bahkan tidak sempat berpikir. Sejujurnya: Saya sudah sangat lama menunggu momen ini. Sudah banyak pekan berlalu dan saya sangat senang sekarang bisa melakukan apa yang saya cintai: berada di lapangan dan bermain sepak bola untuk Eintracht Frankfurt," jelas sang kiper dalam konferensi pers.

Ia mengaku kini sangat lega dan bahagia bisa menemukan jalan keluar di SGE untuk situasinya yang pelik. "Ini klub yang luar biasa, yang sangat saya sukai. Mungkin jika melihat sekilas musim lalu, klub ini tidak berada di tempat yang semestinya. Tapi saya benar-benar antusias berada di sini."

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Noah Atubolu bicara soal drama transfer pada musim panas

Meski begitu, pemain 24 tahun itu menegaskan bahwa di bursa transfer yang kini telah ditutup, ada beberapa hal yang terjadi dan secara pribadi sama sekali tidak ia setujui. Atubolu tidak membeberkan detailnya, tetapi dari ucapannya tersirat frustrasi soal janji dan kesepakatan yang tidak ditepati.

"Banyak yang terjadi setelah final Liga Europa. Sebelum pertandingan melawan Union, saya sudah delapan pekan tidak bermain lagi. Bukan rahasia bahwa hal-hal yang terjadi sepanjang musim panas tidak begitu menyenangkan," kata Atobolu. "Saya mencoba mengambil yang terbaik dari situasi itu. Tidak selalu semuanya bagus dan itu juga bukan masa yang mudah. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa diterima. Kalau mau menggambarkannya seperti itu."

Bersama Eintracht Frankfurt, ia menjalani debutnya akhir pekan lalu dalam hasil imbang 3-3 melawan Union Berlin. Untuk musim mendatang, ia diproyeksikan sebagai nomor satu yang jelas di tim asuhan pelatih Adi Hüther.