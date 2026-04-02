Munir, ayah dari Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, mengomentari sorakan-sorakan yang tidak pantas yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara La Roja dan Mesir, sambil menekankan pentingnya menghormati semua agama.

Pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol antara kedua tim, pada Selasa lalu di Stadion Espanyol, diwarnai dengan sorakan-sorakan yang menghina umat Islam dari para pendukung Spanyol, di mana mereka berulang kali mengatakan selama pertandingan, "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim."

Semua pihak resmi Spanyol mengecam tindakan ini, termasuk Federasi Sepak Bola Spanyol, Kementerian Olahraga, dan lainnya.

Selama siaran langsung di akun Instagram-nya saat sedang memasak, Munir menyampaikan pesan tenang setelah insiden di Stadion "RCDE", dengan mengatakan, "Hidup Spanyol, hidup umat Muslim, Kristen, Yahudi, dan semua orang sama-sama… Apa masalah kalian?"

Ayah Lamine Yamal mengakhiri pembicaraannya dengan pesan yang jelas: "Jika kamu menghormati, kamu akan dihormati," sebagai ajakan yang jelas untuk toleransi dan hidup berdampingan.

Putranya, Lamine, juga telah mengungkapkan pandangannya melalui akun Instagram-nya pada Rabu kemarin, dengan mengatakan: "Saya seorang Muslim, alhamdulillah. Kemarin, saya mendengar sorakan di stadion yang mengatakan: 'Siapa yang tidak melompat, dia Muslim.' Saya tahu itu ditujukan kepada tim lawan dan bukan kepada saya secara pribadi, tetapi sebagai seorang Muslim, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan tidak dapat diterima."