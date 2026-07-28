AD: Talenta Ajax Ouazane akhirnya memilih antara timnas Belanda dan Maroko

Abdellah Ouazane akhirnya memilih karier internasional bersama Maroko, seperti dilaporkan Algemeen Dagblad. Gelandang berusia tujuh belas tahun itu sempat bermain di level junior untuk Belanda, tetapi timnas senior Belanda ternyata bukan tujuan utamanya.

Ouazane pernah tampil untuk tim-tim kelompok umur Belanda dan Maroko. Pilihan kepada perempat-finalis Piala Dunia itu bukan keputusan mudah, seperti tergambar dalam rekonstruksi AD.

"Itu melalui pertimbangan panjang, banyak berpikir, dan pada akhirnya dia mengikuti kata hati. Bukan pendekatan terencana dari Maroko, melainkan perasaannya yang menjadi penentu, menurut orang-orang terdekatnya, meski itu tidak berarti dia tidak punya perasaan baik terhadap Belanda," analisis surat kabar itu mengenai pilihan pemain Ajax tersebut untuk Maroko.

Ouazane untuk pertama kalinya memainkan laga internasional level junior atas nama Maroko pada 2023. Setelah itu, masih ada sejumlah pertandingan lain. "Rencana kami dengan Appie berjalan dengan baik," kata Chris van Puyvelde, mantan direktur teknik federasi sepak bola Maroko.

"Itu adalah bagian dari kebijakan baru untuk melihat diaspora jauh lebih luas," ungkap administrator asal Belgia tersebut, yang bekerja di Maroko antara 2022 dan 2025. Pada periode itu, ia banyak berhubungan dengan talenta Ajax tersebut dan keluarganya.

"Saya misalnya banyak berhubungan dengan ibunya. Para ibu telah mengandung seorang anak selama sembilan bulan, dan punya kekhawatiran yang berbeda dari para ayah, yang sering ingin berbicara soal sepak bola. Para ibu ingin tahu: apakah anak saya akan berada di tempat yang tepat? Dia juga sering menelepon saya dengan pertanyaan," kata mantan direktur teknik federasi sepak bola Maroko itu.

Ouazane kini fokus kepada Maroko dan tim utama Ajax, di mana ia tampaknya akan mendapatkan kesempatan yang adil dari Míchel. Setahun lalu ia terlihat sedang menuju Real Madrid, tetapi transfer itu batal pada saat-saat terakhir.