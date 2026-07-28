AD: Talenta Ajax Ouazane akhirnya memilih antara tim nasional Belanda dan Maroko

Abdellah Ouazane secara definitif memilih karier internasional bersama Maroko, demikian diberitakan Algemeen Dagblad. Gelandang berusia tujuh belas tahun itu pernah tampil di level junior untuk Belanda, tetapi tidak melihat timnas senior Belanda sebagai tujuan utamanya.

Ouazane pernah membela tim nasional junior Belanda dan Maroko. Pilihan untuk negara perempat finalis di Piala Dunia itu bukanlah keputusan yang mudah, sebagaimana terlihat dari rekonstruksi AD.

"Itu adalah pertimbangan yang matang, banyak berpikir, dan pada akhirnya dia mengikuti kata hatinya. Bukan pendekatan Maroko yang serba terencana, melainkan perasaannya yang menjadi penentu, menurut orang-orang terdekatnya, yang bukan berarti dia tidak punya perasaan baik terhadap Belanda," demikian analisis surat kabar itu mengenai keputusan pemain Ajax tersebut untuk memilih Maroko.

Ouazane pertama kali memainkan laga internasional junior untuk Maroko pada 2023. Setelah itu, masih ada sejumlah pertandingan lain yang dijalaninya. "Rencana kami dengan Appie berjalan dengan baik," kata Chris van Puyvelde, mantan direktur teknik federasi sepak bola Maroko.

"Itu merupakan bagian dari kebijakan baru untuk melihat diaspora jauh lebih serius," ungkap administrator asal Belgia itu, yang bekerja di Maroko antara 2022 dan 2025. Dalam periode itu, dia banyak berhubungan dengan talenta Ajax tersebut dan keluarganya.

"Saya misalnya banyak berhubungan dengan ibunya. Para ibu mengandung anak selama sembilan bulan, dan memiliki kekhawatiran yang berbeda dari para ayah, yang sering kali ingin membicarakan sepak bola. Para ibu ingin tahu: apakah anak saya akan berada di tempat yang baik? Dia juga sering menelepon saya dengan pertanyaan," ujar mantan direktur teknik federasi sepak bola Maroko itu.

Ouazane pun kini fokus kepada Maroko dan tim utama Ajax, tempat dia tampaknya akan mendapatkan kesempatan yang adil dari Míchel. Setahun lalu dia terlihat sedang menuju Real Madrid, tetapi transfer itu batal pada saat-saat terakhir.