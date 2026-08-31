AD memiliki kabar besar tentang masa depan Youri Baas di Ajax

Youri Baas kemungkinan besar tetap berkarier di Belanda. Ajax dan FC Porto telah menghentikan negosiasi mengenai transfer bek tengah tersebut, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Senin.

Hingga Minggu malam larut, berbagai opsi pembelian dibahas oleh kedua pihak, tetapi tidak ada satu pun opsi yang benar-benar memuaskan Ajax. Setelah itu, FC Porto memutuskan untuk menghentikan negosiasi.

Karena pembicaraan dengan Porto, Baas memulai laga dari bangku cadangan saat melawan Telstar pada Minggu. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja dia meninggalkan Ajax, tetapi kalau terserah saya, dia bertahan. Youri punya DNA Ajax," ujar pelatih Míchel usai kemenangan 0-4.

Dengan demikian, Baas tidak jadi pindah ke Porto asuhan mantan pelatih Ajax Francesco Farioli, sementara minat dari Eintracht Frankfurt juga telah mendingin. Sumber di sekitar sang bek meyakini bahwa kemungkinan Baas hengkang pada fase akhir bursa transfer sudah tertutup.

Dengan tawaran yang tepat, Baas boleh meninggalkan Ajax, seperti diketahui pekan lalu. Bek berusia 23 tahun itu sejauh musim ini memainkan peran yang lebih kecil dibandingkan dalam dua musim sebelumnya, ketika ia menjadi salah satu andalan Ajax.

Di Eropa, pelatih Míchel Sánchez selalu lebih memilih Daley Blind. Perkembangan Dies Janse juga turut berperan dalam situasi Baas. Ajax melihat Janse, yang menjadi starter melawan Telstar pada Minggu, sebagai talenta besar.

Kontrak Baas di Ajax masih berlaku hingga pertengahan 2028. Sang pemain sendiri belum memberikan respons atas negosiasi yang gagal dengan Porto.