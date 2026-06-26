Achraf Hakimi mengambil langkah drastis setelah putusan dalam kasus pemerkosaan

Achraf Hakimi mengajukan banding kasasi terhadap putusan yang mewajibkannya segera hadir di pengadilan di Prancis. Bek Paris Saint-Germain dan tim nasional Maroko ini dituduh melakukan pemerkosaan pada Februari 2023. Hakimi sendiri menyatakan dirinya tidak bersalah.

Kasus ini bermula dari sebuah insiden pada Februari 2023, ketika seorang wanita muda melapor ke kantor polisi di Nogent-sur-Marne. Ia mengklaim telah mengalami pelecehan seksual di kediaman sang pesepakbola di Boulogne-Billancourt, sebuah pinggiran kota Paris.

Meskipun awalnya ia tidak mengajukan laporan resmi, kejaksaan memulai penyelidikan mengingat beratnya tuduhan tersebut.

Penyelidikan tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Kini, Pengadilan Banding telah memutuskan secara definitif bahwa terdapat cukup bukti untuk langsung melanjutkan ke persidangan pidana penuh di pengadilan.

Pengacara bek asal Maroko tersebut mengonfirmasi kepada kantor berita Reuters pada hari Jumat bahwa Hakimi dan tim pembelanya akan kembali mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Cour de cassation, pengadilan tertinggi di Prancis.

Pemain PSG tersebut selalu dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Baru-baru ini, ia menanggapi di X terkait berita bahwa ia harus hadir di pengadilan. “Saya memilih untuk diam selama bertahun-tahun. Saya berpikir bahwa tetap bermartabat, bersabar, dan percaya pada sistem peradilan akan memastikan keputusan yang tepat diambil.”

Selain itu, ia menulis bahwa telah tersebar informasi yang tidak benar. “Hari ini, sebuah kisah yang bukan milik saya diceritakan, dengan mengorbankan keluarga saya, hidup saya, dan terutama kebenaran. Terkadang saya merasa telah menjadi sasaran empuk. Saya telah menanti persidangan ini sejak hari pertama. Dan kini saya menantikannya. Akhirnya, saya akan dapat menyuarakan pendapat saya.”