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AC Milan, simak kata Behrami: "Perjalanan Camarda sejauh ini sepenuhnya keliru"

AC Milan
Serie A

Mantan pemain timnas Swiss, Behrami, mengkritik cara AC Milan menangani Camarda di studio DAZN.

Di studio Dazn, muncul perdebatan tentang cara AC Milan memainkan Camarda. Behrami berbicara blak-blakan: "Saya tidak mengerti soal latihan: latihan tidak memberinya apa-apa! Masalahnya, nilai kontraknya sudah tinggi. Jadi, kalau kita ingin membawanya ke klub-klub Belanda atau Belgia, mereka sudah kesulitan membayarnya. Lagi pula, klub-klub itu menginginkan keuntungan (secara finansial, red.) jika mereka memainkan pemain berusia 18 tahun. Di situlah masalah banyak pemain muda bermula: tampil 10 kali bersama AC Milan, langsung mendapat kontrak bernilai sangat tinggi, lalu siapa yang mau merekrutnya? Jika tidak punya hubungan yang kuat, sementara klub saat ini bahkan tidak memiliki direktur yang mampu menjalin kerja sama dengan klub-klub lain tempat pemain muda seperti itu bisa berkembang. Sejauh ini, jalan yang ditempuh pemain itu sepenuhnya keliru. Dalam sedikit kesempatan bermain yang didapatnya, saya tidak melihat perkembangan, baik dari segi kepribadian, posisi tubuh, teknik, maupun taktik. Sebab, seperti kata Massimo, ia perlu menjalani 30-40 pertandingan sebelum kemudian bergabung dengan AC Milan."

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