AC Milan Siapkan Opsi Kiper Sambil Menunggu Maignan: Terracciano, Torriani, dan Tim U-23

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"Saatnya bersinar", Lorenzo Torriani mendapat kesempatan untuk unjuk kemampuan. Kali ini di liga melawan Frosinone, setelah penampilan terakhirnya melawan Ferencvaros pada 5 November lalu diwarnai penyelamatan gemilang, tetapi juga kesalahan pada gol pertama tim asal Hungaria itu. Ia akan menjadi starter menggantikan Maignan, yang mengalami masalah saat laga Prancis-Turki.

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Pembaruan lebih lanjut datang pada Senin pagi: Maignan merasakan nyeri di pinggul kanan, di area otot adduktor. Staf timnas Prancis sudah menghubungi dokter AC Milan untuk menyampaikan kondisi kiper kelahiran 1995 itu.

Dalam beberapa jam ke depan, pada Selasa pagi, 17 November, sang kiper akan menjalani pemeriksaan bersama AC Milan untuk memastikan tingkat keparahan masalah yang dialaminya. Kecuali ada kejutan, ia tidak akan tampil melawan Frosinone dan posisinya akan diisi Torriani, yang musim panas lalu ditunjuk sebagai pelapis kiper asal Prancis tersebut setelah menggeser Pietro Terracciano. Terracciano sudah menepi lebih dari sebulan karena masalah bahu, tetapi diperkirakan kembali bergabung dengan skuad pekan ini.

Terlepas dari pulih atau tidaknya Terracciano, Torriani akan menjalani debutnya di Serie A. Perjalanannya menuju sepakbola level senior mencapai titik balik pada 17 September 2024 ketika ia masuk menggantikan Mike Maignan yang cedera. Momen itu menjadi debutnya di level profesional di San Siro, dalam pertandingan Liga Champions melawan Liverpool yang berakhir 3-1 untuk Reds. Kini ia mendapat kesempatan besar di Serie A. AC Milan kemudian akan bertandang ke Piraeus untuk menghadapi Olympiacos dalam laga Liga Europa yang sulit pada 26 November, lalu bermain di Cagliari pada 30 November. Kiper muda AC Milan itu diperkirakan tetap tampil dalam kedua laga tersebut, sementara Bouyer bersaing dengan Pittarella untuk posisi kiper ketiga.