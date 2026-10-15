AC Milan meraih kemenangan meyakinkan atas Red Bull Salzburg di Liga Europa pada Kamis. Di Austria, Rossoneri menang 0-4. Talenta muda berusia 19 tahun, Alphadjo Cissè, mencetak hat-trick, sementara Gonçalo Ramos juga mencatatkan namanya di papan skor. Ini merupakan tiga poin pertama Milan setelah kalah dari Benfica (0-2) pada laga pembuka. Salzburg, yang saat itu justru menang atas Levski Sofia (0-1), juga mengoleksi tiga poin.

Pelatih Milan, Rúben Amorim, tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya di Salzburg. Ramos, Christian Pulisic, Luka Modric, Diego Moreira, dan Pervis Estupiñán termasuk di antara pemain yang memulai laga dari bangku cadangan. Adrien Rabiot tampil sejak awal dan sempat berpeluang membawa Milan unggul pada menit-menit pembuka, tetapi tendangan volinya justru mengenai rekan setimnya, Francesco Camarda.

Milan melanjutkan awal yang sangat baik itu dan akhirnya mendapat hasil dari upaya mereka. Omari Hutchinson melakukan kerja sama umpan lalu mengirim umpan silang tajam ke tiang jauh. Di sana, Cissè lebih cepat daripada pemain yang menjaganya dan menanduk bola hingga memantul ke tanah sebelum masuk ke gawang: 0-1.

Milan terus bermain bagus pada babak pertama dan seharusnya bisa unggul 0-2 ketika Hutchinson menyambut bola muntah dari upaya Ruben Loftus-Cheek di depan gawang yang nyaris kosong. Kiper Christian Zawieschitzky tak lagi bisa menghalanginya, tetapi bek Kevin Boma masih berhasil menyelamatkan bola di depan garis gawang dengan refleks bak kucing.

Gol kedua yang nyaris tak terelakkan akhirnya tercipta tak lama kemudian. Rabiot mengirim umpan terobosan indah kepada Davide Bartesaghi, yang dengan upaya maksimal menjaga bola tetap berada di lapangan di dekat tiang jauh sekaligus mengarahkannya kepada Cisse yang sama sekali tak terkawal. Pemain Italia itu, yang pada awal tahun ini sempat sangat dekat dengan transfer ke PSV, tinggal menceploskan bola.

Babak kedua belum berjalan lima menit ketika Cissè melengkapi hat-trick-nya. Loftus-Cheek melepas umpan terobosan kepada Rabiot pada saat yang tepat, lalu pemain internasional Prancis itu mengirim umpan silang tajam kepada Cissè, yang sekali lagi berada di posisi sangat baik: 0-3.

Dua puluh menit menjelang laga berakhir, keadaan Salzburg semakin buruk. Ardon Jashari merebut bola setelah tuan rumah melakukan kesalahan fatal saat berusaha membangun serangan dari belakang, lalu mengumpankannya kepada Ramos, yang masuk sebagai pemain pengganti. Ramos menuntaskannya menjadi gol untuk mencatatkan keberhasilan pribadinya: 0-4.

Milan sendiri mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain. Filippo Terracciano menghentikan serangan balik dengan cara yang melanggar aturan dan harus menerima kartu merah.







