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AC Milan meraih kemenangan meyakinkan di Serie A pada Minggu malam. Bermain di kandang, mereka menghajar Frosinone 5-1.

Frosinone sudah membentur tiang gawang dalam dua menit pertama, tetapi gol pembuka justru tercipta di sisi lain tak lama kemudian. Gabriele Calvani membobol gawang timnya sendiri: 1-0.

Itu menjadi awal yang sempurna bagi Milan, yang menggandakan keunggulan pada pertengahan babak pertama. Gonçalo Ramos, yang beberapa saat sebelumnya menyundul bola tipis di atas gawang, menuntaskan serangan balik kilat: 2-0.

Tak lama berselang, tim tamu kembali membuat pertandingan menjadi sengit. Patrizio Masini bisa melaju sendirian ke arah gawang dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kedua tim memasuki jeda dengan skor tersebut.

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Pada babak kedua, Milan pun perlu mempertahankan keunggulan. Namun, setelah jeda, mereka justru secara agak mengejutkan memperbesar keunggulan hingga menghasilkan skor telak.

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Ardon Jashari mengubah skor menjadi 3-1 lewat aksi brilian, sebelum Alphadjo Cisse mencetak gol keempat. Gol yang membuat skor menjadi 4-1 sempat tampak akan dianulir, tetapi setelah VAR turun tangan, gol itu tetap disahkan.

Skor kemudian bahkan berubah menjadi 5-1. Christian Pulisic dengan apik mencungkil bola melewati kiper Lorenzo Palmisani. Suasana meriah pun menyelimuti San Siro, dengan para penonton disuguhi kemenangan telak.

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Berkat tambahan tiga poin, Milan kembali menempati posisi keempat di Serie A. Mereka kini tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Lazio.

Sementara itu, Frosinone pulang tanpa poin dan menelan kekalahan kedua secara beruntun. Meski begitu, mereka masih menempati posisi ketujuh yang cukup baik di liga.