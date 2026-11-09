AC Milan pertahankan talenta muda Cisse: tolak Brighton, perpanjangan kontrak siap

AC Milan berupaya mempertahankan Alphadjo Cisse: klub itu telah menolak tawaran lisan dari Brighton untuk pemain kelahiran 2006 tersebut dan tengah mengupayakan perpanjangan kontrak hingga 2030 dengan penyesuaian nilai kontrak.

MINAT KLUB-KLUB EROPA DAN PERPANJANGAN KONTRAK - Kejutan terbesar AC Milan sejauh ini melengkapi awal musim yang gemilang dengan panggilan ke timnas senior Italia asuhan Roberto Mancini: sejauh ini ia mencetak 8 gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi, yakni Serie A dan Liga Europa. Catatan itu tentu menarik minat sejumlah klub Eropa, seperti diungkapkan Matteo Moretto dalam sebuah video di kanal YouTube Fabrizio Romano. Namun, AC Milan berniat menolak semua tawaran dan memperpanjang kontrak pemain berusia 20 tahun itu.

TOLAK TAWARAN BRIGHTON - AC Milan menolak tawaran lisan dari sejumlah klub, terutama dari Liga Primer Inggris, termasuk Brighton, yang berada di posisi kedua klasemen di belakang Arsenal dan menjadi kejutan terbesar pada awal musim ini di Inggris. Perpanjangan kontrak kini di depan mata bagi bintang muda Italia itu. Duet Furlani-Moncada berhasil merebutnya dari PSV, yang sebelumnya hampir menuntaskan kesepakatan untuk merekrutnya.

RENCANA KLUB - Ketika AC Milan datang, sang pemain tidak ragu menolak klub Belanda itu. Rencana pengembangan karier yang ditawarkan AC Milan, yakni meminjamkannya ke Catanzaro, juga menjadi faktor penting baginya. Langkah itu terbukti tepat dan hasilnya kini terlihat. AC Milan membelinya seharga 8 juta euro. Klub tersebut sebelumnya pernah mencoba merekrutnya dari tim Primavera Verona. Saat itu, sebelum Cisse menjalani debut bersama tim utama, Setti meminta antara 4 juta dan 5 juta euro.