AC Milan, penantian usai: Camarda kembali jadi starter setelah 282 hari

Keputusan yang sudah diperkirakan kini dikonfirmasi: Amorim menurunkan Camarda sejak menit pertama dalam laga Liga Europa melawan Salzburg. Talenta muda AC Milan itu mendapat kesempatan besar untuk menunjukkan seluruh kemampuannya dan akan didukung oleh Loftus-Cheek serta Cisse. Penyerang kelahiran 2008 itu kembali menjadi starter dalam pertandingan resmi klub, 282 hari setelah terakhir kali melakukannya. Saat itu, pada 6 Januari 2026, Lecce-Roma berakhir 0-2 di Serie A.