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Grafica Calciomercato Pavlovic Milan 2026 16 9Calciomercato/Getty Images
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AC Milan, Pavlovic perpanjang kontrak lima tahun dengan opsi tambahan: resmi

Inter

AC Milan mengamankan bek asal Serbia itu dengan memperpanjang kontraknya.

AC Milan resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Strahinja Pavlovic, melalui pernyataan di situs resminya:


"PERNYATAAN RESMI: STRAHINJA PAVLOVIĆ


AC Milan dengan gembira mengumumkan telah memperpanjang kontrak Strahinja Pavlović hingga 30 Juni 2031, dengan opsi perpanjangan kontrak.


Sejak bergabung dengan AC Milan pada Juli 2024, Strahinja terus berkembang dan menjadi sosok panutan berkat profesionalisme, karisma, dan kepemimpinannya, serta rasa memiliki yang kuat, baik di dalam maupun di luar lapangan.


Pertandingan berikutnya
BOL

BOL

Serie A

17 Okt 2026

INT

INT

Bersama Milan, Pavlović telah mencatatkan 80 penampilan, 75 di antaranya sebagai starter, dan mencetak 7 gol. Perjalanan yang dimulai dua tahun lalu itu kini menjadi fondasi bagi masa depan, dengan ambisi meraih pencapaian baru bersama".



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