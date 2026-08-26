Semakin menguat indikasi bahwa Rafael Leão akan melanjutkan kariernya bersama Galatasaray. Menurut Fabrizio Romano, klub Turki itu semakin dekat mencapai kesepakatan dengan AC Milan terkait biaya transfer sebesar 45 juta euro.

"Galatasaray semakin dekat dengan kesepakatan antarklub untuk Rafael Leão, dalam deal senilai 45 juta euro. Saat ini detail-detailnya sedang dibahas," tulis Romano pada Rabu malam di X.

"Masih dibutuhkan juga kesepakatan soal persyaratan pribadi. Pembicaraan mengenai hal itu sedang berlangsung dengan pihak yang mewakilinya. Galatasaray mengerahkan segala upaya untuk menuntaskan deal ini."

Leão sudah bermain untuk Milan sejak musim panas 2019. Klub itu merekrutnya saat itu dari Lille OSC dengan biaya transfer 49,5 juta euro.

Sejak saat itu, pemain Portugal tersebut telah mencatatkan 291 laga resmi bersama klub asal Milan tersebut. Dalam periode itu, ia menorehkan 80 gol dan 65 assist.

Pada awal musim panas ini, Leão sempat dikaitkan dengan Fenerbahçe, rival Galatasaray. Namun, transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, dan kini Galatasaray tampaknya akan mendapatkan tanda tangannya.

Dalam setengah tahun terakhir, Noa Lang masih menjadi salah satu pemain sayap kiri Galatasaray. Pemain Belanda itu dipinjam dari Napoli dan kini sudah kembali ke Italia. Salah satunya karena itu, Galatasaray sedang mencari pemain sayap baru.